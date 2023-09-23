27 Kişi Nefret Söylemi ve Tehdit Paylaşımları Nedeniyle Gözaltına Alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı, internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit niteliğinde paylaşımlar yaptığı tespit edilen 27 kişinin gözaltına alınmasına karar verdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit niteliğinde paylaşımlar yaptığı tespit edilen 27 kişinin gözaltına alınmasına karar verdi.

İnternette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit niteliğinde paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu sosyal medya paylaşımlarında iddia edilen konulara ilişkin olarak işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen halkı kin ve düşmanlığa soruşturmaya başlandı.

Suçların işleniş şekli ve olayın özellikleri itibariyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 2/1-k maddesinde düzenlenen toplu suç kapsamında olduğu değerlendirilen eylemler sebebiyle Ankara, Hatay, Antalya, Samsun, Kahramanmaraş, Sakarya, İzmir, Siirt, Şanlıurfa, Tokat, Edirne, Bursa ve İstanbul illerinde bulunan 27 şüpheli hakkında gözaltı kararları verildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler emniyetteki ifade alma ve adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliğinin kararına göre, 8 şüphelinin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100. ve devamı maddeleri uyarınca tutuklanmalarına, 19 şüphelinin ise 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 109/3 maddesi uyarınca yurt dışına çıkamamak, hakim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak şeklinde adli kontrol altına alınmalarına, karar verildi. - ANKARA