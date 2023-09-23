27 Hesap Yöneticisi Gözaltına Alındı

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada sığınmacı ve kaçak göçmen karşıtlığı ile Türk düşmanlığı yaptıkları gerekçesiyle toplam 27 hesap yöneticisini gözaltına aldı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada sığınmacı ve kaçak göçmen karşıtlığı ile Türk düşmanlığı yaptıkları gerekçesiyle toplam 27 hesap yöneticisini gözaltına aldı.

Güvenlik Şube Müdürlüğünün, Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat ve Güvenlik Daire Başkanlıkları destekli yürüttükleri çalışmalar ve yapılan açık kaynak araştırmaları neticesinde, sosyal medya platformları üzerinden 'Sığınmacı ve Kaçak Göçmen Karşıtlığı ile Türk Düşmanlığı' şeklinde kamuoyunda karşılıklı nefret içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilen toplam 27 hesap yöneticisi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçları çerçevesinde açılan soruşturmada, 4 şahıs savcılık sorgulamalarının ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 23 şahıstan 15'i, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 8 şahıs ise tutuklandı. - ANKARA