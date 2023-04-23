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24Erzincanspora moral ziyareti

24Erzincanspora moral ziyareti

Politika Haberleri

AK Parti milletvekili adayları 24Erzincanspora moral ziyaretinde bulundu.

AK Parti milletvekili adayları 24Erzincanspora moral ziyaretinde bulundu.

AK Parti Milletvekili adayları Süleyman Karaman ve Mehmet Cavit Şireci ile partililer, 24Erzincanspora Çorum maçı öncesi bir moral ziyareti gerçekleştirdiler. Antrenmanı da izleyen partililer, sporculara moral verdiler. Kulüp yöneticileri, teknik heyet ve sporcuların bayramlarını da tebrik eden partililer, tatlı ikramı eşliğinde sporcularla bir süre sohbet ettiler.

Kulüp Başkanı Hüseyin Akpınar ve yönetimine görevlerinde başarılar dileyerek, Çorumspor maçı için değerlendirmelerde bulundular.

Milletvekili Süleyman Karaman ve Milletvekili adayı Mehmet Cavit Şireci tüm Erzincanlıları takıma destek vermek üzere şehir stadyumuna davet etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Süleyman Karaman Milletvekili AK Parti Çorum Politika Haberler

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