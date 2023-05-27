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24 yeni idare mahkemesi kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

24 yeni idare mahkemesi kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Politika Haberleri

Adalet Bakanlığı tarafından 12 şehirde 24 yeni idare mahkemesi kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

RESMİ Gazete'de yayımlanan karar ile, 12 şehirde 24 yeni idare mahkemesi kuruldu.

Adalet Bakanlığı'nca idare mahkemelerinin kurulmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karar ile, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri'nin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci fırkası uyarınca; Adana 4'üncü ve 5'inci, Adıyaman 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü, Diyarbakır 5'inci, Gaziantep 4'üncü ve 5'inci, Hatay 4'üncü, 5'inci ve 6'ncı, İstanbul 17'nci ve 18'inci, İzmir 8'inci, Kahramanmaraş 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü, Malatya 3'üncü ve 4'üncü, Muğla 4'üncü, Osmaniye 2'nci ve 3'üncü, Şanlıurfa 4'üncü ve 5'inci İdare Mahkemeleri'nin kurulmasına karar verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz - Politika

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