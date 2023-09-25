23 Şüpheli Gözaltına Alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği gözaltı kararıyla FETÖ/PDY'nin sözde adalet teşkilatı mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt üyelerinin kamu kurumlarına yerleştirilmesini sağladıkları tespit edilen 23 şüpheli yakalandı.
23 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen gözaltı kararı kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. FETÖ/PDY'nin sözde adalet teşkilatı mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt üyelerinin kamu kurumlarına yerleştirilmesini sağladıkları tespit edilen 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği ve firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.