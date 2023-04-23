23 Nisan Ulusal Egemenlik törenleri TBMM'de başladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri TBMM'de başladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri TBMM'de başladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri TBMM Atatürk Anıtına çelenk konmasıyla başladı. TBMM Başkanı Şentop anıta çelenk koydu. Saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, TBMM Başkanı Şentop, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Divan üyeleri, siyasi partilerin Grup Başkanvekilleri ve diğer yetkililer katıldı. - ANKARA