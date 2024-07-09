21.00'de neden ışıklar açılıp kapanıyor (CHP)?

CHP lideri Özgür Özel, asgari ücretin 25 bin TL olmasını beklediklerini belirterek protesto çağrısında bulundu. Özel, "Bu akşam saat 21.00'de ayağa kalkın! Eğer zam istiyorsanız, evlerinizdeki ışıkları açıp kapatın " ifadelerini kullandı. 21.00'de neden ışıklar açılıp kapanıyor

21.00 NEDEN IŞIKLAR AÇILIP KAPANIYOR?

CHP lideri Özgür Özel, asgari ücretin 25 bin TL olmasını beklediklerini belirterek protesto çağrısında bulundu. Özel, "Bu akşam saat 21.00'de ayağa kalkın! Eğer zam istiyorsanız, evlerinizdeki ışıkları açıp kapatın " ifadelerini kullandı.