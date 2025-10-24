Haberler

2026 Yılında Tarıma 888 Milyar Lira Kaynak Ayrıldı

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2026 yılı genel bütçesinden tarıma ayrılan 888 milyar lira kaynağın detaylarını paylaştı. TÜİK'in bitkisel üretim tahmin verilerine göre yaşanan azalmaya rağmen, Türkiye'nin gıda arz güvenliğinin sağlam kalacağını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2026 yılında genel bütçeden tarıma 888 milyar lira kaynak ayrılmıştır" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bitkisel üretim 2025 yılı 2'nci tahmin verilerine dair paylaşım yaptı. Yumaklı, tahmini verilere göre yaşanan azalmaya yönelik piyasa takibi yaptıklarını, alınan tedbirler kapsamında da güçlü stoklar ile ihtiyaç durumunda alınan dış ticaret tedbirleri sayesinde sürecin kontrol altında olduğunu açıkladı. 2026 yılında genel bütçeden tarıma 888 milyar lira kaynak ayrıldığını belirten Bakan Yumaklı, vatandaşların gıda ihtiyacının sorunsuz şekilde devam edeceğini ifade ederek, maksatlı yorum ve haberlere vatandaşların itibar etmemelerini istedi.

"Güçlü stoklarımız, aldığımız tedbirlerimiz sayesinde süreç kontrolümüz altındadır"

Bakan Yumaklı, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"TÜİK'in bitkisel üretim 2025 yılı 2'nci tahmin verileri bugün açıklanmıştır. Bitkisel üretim tahmin verilerindeki düşüşte, üretim sezonunda yaşanan kuraklık ve zirai don etkili olmuştur. 2024-2025 üretim sezonunda yaşanan kuraklık; buğday, arpa, ayçiçeği ve mercimek gibi ürünlerde verim kayıplarına neden olmuştur. Bununla birlikte 10-13 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen zirai don 65 ilde etkili olmuş ve 4 gün boyunca gerçekleşen don hadisesi meyvelerde yaşanan kaybın miktarını artırmıştır. 2014 yılında yaşanan zirai don ve 2021 yılında yaşanan kuraklığın bitkisel üretim üzerindeki etkileri bu yıl her iki iklimsel olayın birlikte yaşanması nedeniyle daha şiddetli gerçekleşmiştir. Tahmini verilere göre yaşanan azalmanın ülkemiz gıda arz güvenliğini etkilememesi için gerekli piyasa takibini yapıyoruz ve tedbirlerimizi alıyoruz. Güçlü stoklarımız ve ihtiyaç durumunda aldığımız etkili dış ticaret tedbirlerimiz sayesinde süreç kontrolümüz altındadır. Ülkemizin gıda ihtiyacında herhangi bir risk oluşması söz konusu değildir."

"2026 yılında genel bütçeden tarıma 888 milyar lira kaynak ayrılmıştır"

Açıklamasında Türkiye'nin gıda arz güvenliği için var gücüyle çalışan üreticileri desteklemeye devam ettiklerini belirten Yumaklı, "Bu kapsamda 2026 yılında genel bütçeden tarıma 888 milyar lira kaynak ayrılmıştır. Bu bütçe içinde tarımsal destek programları için 168 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 190 milyar lira, tarımsal kredi destekleri, tarımsal KİT ve ihracat destekleri için ise 268 milyar lira kaynak öngörülmüştür. Ayrıca zirai don zararlarından etkilenen üreticilerimize toplam 46,5 milyar lira ödeme yapacağız. Bu kapsamda tarım sigortası olan üreticilerimize 23 milyar lira hasar tazminatının ödenmesine devam ediyoruz. Şu ana kadar toplam 19 milyar lira hasar tazminatını ödedik. Tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerimize ise toplam 23,5 milyar lira destekleme ödemesi yapacağız. Bu rakamın da 13,4 milyar lirasını ödedik, kalan 10,1 milyar lirayı önümüzdeki günlerde ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, bugün açıklanan veriler üzerinden Türkiye'nin gıda ihtiyacının karşılanmasına dönük maksatlı yorum ve haberlere vatandaşların itibar etmemesini isteyerek, alınan tedbirlerle vatandaşların gıda ihtiyacının sorunsuz şekilde karşılanmaya devam edeceğini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
