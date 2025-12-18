2026 yılı bütçesi, TBMM Genel Kurulu'nda

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, '2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerine görüşmeler başladı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da hazır bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milletvekillerinin soru ve eleştirilerine yanıt verdi. Bakan Uraloğlu, "Engellilere yönelik koruyucu, eğitici ve rehabilite edici faaliyetlerin yürütülmesi için 'Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Programı' kapsamında kaynaklar yaklaşık yüzde 30 oranında artırılmış ve 250 milyar liraya ulaşmıştır. Özellikle engelli vatandaşlarımızın eğitim desteği için 56 milyar lira, okul çağındaki engelli çocuklara açılan okullar için 48 milyar lira ve ücretsiz taşıma adına da yaklaşık 11 milyar liralık bir destek sağlandığını söylemek isterim. 'Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği' kapsamında da engelli girişimciler için desteğin üst limitine 150 bin lira ilave edilmiştir" ifadelerini kullandı.

'SPEKÜLASYONLAR ÜZERİNE HİÇBİR FİRMA TEKLİF VERMEDİ'

Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) ile ilgili soruya, "Öncelikle şunu söylemek isterim; TÜRASAŞ bugün Türkiye'de 160 kilometre hızla giden elektrikli treni, E5000 elektrikli lokomotifi ve banliyö trenini yerli olarak üretmiştir. 225 kilometre hızla gideni de inşallah önümüzdeki aylarda raylara indirmiş olacağız. Bütün bunlardaki yerlilik ve millilik oranına dikkat ediyoruz, özellikle ASELSAN ve TÜBİTAK RUTE'yle çalışmalarımıza devam ediyoruz. İhaleye konu dizel ve elektrikli lokomotif üretimi için, 6 akslı lokomotif üretimi için cer zinciri alınması ihalesiydi. Sadece 1 adetti bu. Bu prototipler üretildikten sonra devamının getirilmesi söz konusuydu. Yaklaşık 2 milyon 355 bin avro maliyetle çıkmıştı ve 8 civarında firma bundan dosya almıştı. Ama maalesef yapılan spekülasyonlar üzerine hiçbirisi teklif vermedi. Bakın, bu açık ihaleydi. Yani dolayısıyla, buradaki bir yerli ve milli prototip lokomotifin geliştirilmesi bu spekülasyonlardan dolayı geciktirilmiştir. Ben üzüntümü ifade ediyorum ama burada kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Dolayısıyla bunu da inşallah başarmış olacağız" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu ayrıca, devam eden projeler ile yeni yol çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

'AKARYAKIT FİYATLARINA MÜDAHALE SÖZ KONUSU DEĞİL'

Tarıma 2026 yılında 888,2 milyar liralık bütçe ayırdıklarını aktaran Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bunun 167,6 milyar lirası destek programları, 190 milyar lirası yatırım sektörü, yaklaşık 262 milyar lirası vergi harcamaları. KİT ve ihracat destekleri için de 268 milyar lira olmak üzere bir kaynak ayırmış durumdayız. Diğer taraftan hükümetimizin akaryakıt fiyatlarına bir müdahalesi söz konusu değil. Dünya ve serbest piyasa şartlarına göre bunlar belirleniyor. Akaryakıttan alınan ÖTV maktu tutardadır, her yıl ocak ve temmuz aylarında 6 aylık Yİ-ÜFE oranıyla güncellenmektedir, bunun dışında bir vergi yok. Aksine, bu yıl ocak ayında Yİ-ÜFE oranının daha altında bir fiyatlama yapılmıştır. Ayrıca, benzin üzerine baktığımız zaman KDV ve ÖTV toplam vergi yükü 2002'de yüzde 70,2 seviyesinde iken şu an itibarıyla bu yaklaşık yüzde 42,2 seviyesindedir."

Bakan Uraloğlu, son 23 yılda Türkiye'nin ulaştırma ve altyapı yatırımlarıyla muasır medeniyetler seviyesine ulaştığını ifade etti. Uraloğlu, "Diyarbakır'ın liman bağlantıları noktasında Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hattında çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. 2027 yılına kadar peyderpey orayı işletmeye almış olacağız. Basra Körfezi'nden başlayan Kalkınma Yolu'nun bir parçası olan Ovaköy'den Gaziantep'e, oradan da Kapıkule'ye kadar giden hem demir yolu hem de otoyol projemiz söz konusudur. Kalkınma Yolu'nun programa girmesiyle ya da başlamasıyla buralarda da başlayacağız. Esasında demir yolunu yatırım programına da aldık. Diyarbakır'a da bir bağlantı yapacağız. Diyarbakır-Erbil arasındaki uçuş talebini, hava yolu operatörlerimizle görüşelim. Bu anlamdaki talebi incelesinler, onlar bizden izin istedikleri takdirde biz de o izinleri veriyoruz. Ama tamamen serbest piyasa şartlarıyla bunun oluştuğunu özellikle söylemek isterim" dedi.

30 BİN LİRA ZAM ÖNERİSİ GERİ ÇEKİLDİ

Bütçe teklifinin 4'üncü maddesinde yer alan üst düzey bürokratlar ile kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam yapılmasına ilişkin teklif önergeyle geri çekildi. Genel Kurul'da, bütçe teklifinin maddeleri üzerine görüşmeler devam ediyor.