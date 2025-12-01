2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi Kabul Edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda "2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi" ve "2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi" kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi kabul edildi. Kanun teklifine göre genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 18 trilyon 751 milyar 514 milyon 833 bin Türk lirası, özel bütçeli idarelere 1 trilyon 637 milyar 331 milyon 680 bin Türk lirası, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ise 87 milyar 139 milyon 973 bin Türk lirası ödenek ayrılacak. Bütçe gelirleri 16 trilyon 32 milyar 32 milyon 487 bin Türk lirası, özel bütçeli idarelerin gelirleri 145 milyar 96 milyon 263 bin Türk lirası öz gelir, 1 trilyon 499 milyar 24 milyon 964 bin Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 1 trilyon 644 milyar 121 milyon 227 bin Türk lirası, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 84 milyar 171 milyon 212 bin Türk lirası öz gelir, 2 milyar 968 milyon 761 bin Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 87 milyar 139 milyon 973 bin Türk lirası olarak tahmin edildi. Komusyonda Yükseköğretim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TRT gibi kurumların bazı çalışanlarına ödeme katsayıları da oy birliğiyle değiştirildi. - ANKARA