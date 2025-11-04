2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi: İstikrar ve Refah Vurgusu

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Vatandaş ve hizmet odaklı yaklaşımla hazırlanan 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifimiz bir istikrar ve refah bütçesidir. Bütçemiz yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyerek kalıcı istikrarı, kapsayıcı kalkınmayı ve refahı toplumun tüm kesimlerine yaymayı hedeflemektedir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, son dönemde yaşanan depremlere işaret ederek, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin afet bölgesi ilan edilmesini istedi.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Ekmen, zirai dondan etkilenen üreticilere yapılan ödemelerin geciktiğini söyledi.

Ülkenin tarım ve hayvancılık alanındaki problemlerine dikkati çeken Ekmen, ithalat politikalarının artık "büyük bir problem" haline geldiğini savundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni eleştirdi.

Bütçenin dezenflasyon bütçesi olmadığını savunan Kavuncu, enflasyonla mücadelede atılması gereken adımlardan sadece para politikasının uygulandığını iddia etti.

"Üretim yerine adeta vergiyi önceleyen bir anlayışla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz." diyen Kavuncu, 2015'e göre toplanan vergilerin yaklaşık iki katının faize ödendiğini ileri sürdü.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, 2023 yılından bu yana Sudan'da yaşanan iç savaşın artık bir siyasi kriz değil, insanlık vicdanını paramparça eden bir trajediye dönüştüğünü dile getirdi.

Devlet otoritesini yıkmak için kurgulanmış dış destekli karanlık yapıların Sudan'da masum halkı acımasızca hedef aldığına işaret eden Kılıç, "El Faşir'de yaşananlar bir çatışma değil düpedüz bir katliamdır. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, silahsız siviller kanın ve ateşin ortasında dünyanın sessizliğiyle baş başa bırakılmıştır. Bu, sadece Afrika'nın değil insanlığın utancıdır." ifadelerini kullandı.

Sudan halkının, mazlumun, mağdurun, zulme uğrayanın yanında olduklarını vurgulayan Kılıç, "Bu kirli savaş artık sadece bir ülkeyi değil, bölge istikrarını, insanlığın onurunu da tehdit eder hale gelmiştir. İnsanlığın sessizliği zalimi cesaretlendirmektedir. Biz susmayacağız, biz görmezden gelmeyeceğiz." diye konuştu.

"Memleketin üretim gücüne ödeyeceğiniz paranın 16,5 katını faize ödüyorsunuz"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkındaki kararına değinerek, eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere yargılanan arkadaşlarının özgürlüğüne kavuşmasını istedi.

Temelli, "Artık geçmişin hukuksuzluklarında, adaletsizliklerinde ısrar etmenin bu ülkede kimseye yararı yoktur. Dolayısıyla da arkadaşlarımızı artık serbest bırakın, bu tutsaklık sona ersin." sözlerini sarf etti.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da hükümetin ekonomi politikaları ve 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne yönelik eleştirilerde bulundu.

Bütçedeki faiz ödemelerine "Siz tarıma, çiftçiye, köylüye, memleketin üretim gücüne ödeyeceğiniz paranın 16,5 katını faize ödüyorsunuz." sözleriyle tepki gösteren Günaydın, 30 milyon insanın açlık sınırının altında yaşadığını iddia etti.

"Teklifimiz bir istikrar ve refah bütçesidir"

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti hükümetlerinin her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda çok önemli projeleri hayata geçirdiğini anlattı.

Partilerinin 3 Kasım 2002'de iktidara geldiğini anımsatan Akbaşoğlu, geçen 23 yılda Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıktığını söyledi.

İktidarları döneminde milletin iradesiyle "muazzam başarılara" imza attıklarını ifade eden Akbaşoğlu, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kazanımlarının temelinde son 23 yıldır sağladıkları güçlü siyasi istikrar ve güvenin yer aldığını belirtti.

2026 yılı bütçesine değinen Akbaşoğlu, "Vatandaş ve hizmet odaklı yaklaşımla hazırlanan 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifimiz bir istikrar ve refah bütçesidir. Bütçemiz yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyerek kalıcı istikrarı, kapsayıcı kalkınmayı ve refahı toplumun tüm kesimlerine yaymayı hedeflemektedir." diye konuştu.