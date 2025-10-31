2026 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "2026 Yılı Bütçe Teklifi, 27 milyar 235 milyon 264 bin liradır. Bu harcamaların yüzde 82,3'ü cari giderlerden, yüzde 17,7'si ise yatırım giderlerinden oluşmaktadır." dedi.

Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, son yasama yılında da ikili ve çok taraflı ilişkilerin güçlendirilmesine katkı için gerçekleştirilen ziyaretlerin yanı sıra ülke parlamentoları, uluslararası parlamenter asambleler ve uluslararası kuruluşlarla temaslarının hız kesmeden sürdürüldüğünü belirtti.

Dostluk grubu üyesi bulunan ülke sayısının 147'ye çıkarıldığını bildiren Kurtulmuş, "Ayrıca TBMM Başkanı olarak 3. Yasama Yılı'nın başından itibaren 7 ülkeye ikili ziyarette bulundum, 8 uluslararası toplantıya iştirak ettim, 12'si cumhurbaşkanı/devlet başkanı, 81'i senato/meclis başkanı düzeyinde olmak üzere 144 ikili görüşme gerçekleştirdim. Ayrıca 19 senato ve meclis başkanını da ülkemizde ağırladık." diye konuştu.

TBMM'nin kapılarının halka açık olmasına önem verdiklerini vurgulayan Kurtulmuş, "1 Ekim 2024'ten bu yana TBMM'yi 404 bin 969 kişi ziyaret etmiştir. Bu insanlardan yaklaşık 140 binine rehberlik hizmeti sunulmuş, 3 bin 82 kişiye de 'Halk Günü' kapsamında TBMM gezdirilmiştir. Bunun yanında Kurtuluş Savaşı Müzemizin 623 bin 766 kişi tarafından, Yalova Atatürk Köşkü'nün de 57 bin 620 kişi tarafından ziyaret edilmiş olması, bizim için fevkalade önemlidir." ifadelerini kullandı.

Florya Atatürk Köşkü ve Sosyal Tesisleri'nde güçlendirme ve restorasyon çalışmalarının tamamlandığını ve hizmete açıldığını aktaran Kurtulmuş, Atatürk Deniz Köşkü'nün restorasyonun ise titiz bir şekilde devam ettiğini bildirdi.

Kurtulmuş, 28. Yasama Dönemi'nde tamamen şeffaf olarak noter huzurunda çekilen kura sonucuna göre bugüne kadar 225 adayın sürekli işçi kadrosuna atandığını, bu yıl da 264 kişinin sürekli işçi kadrosuna atama işlemlerinin tamamlandığını kaydetti.

Araştırma ve bilgi sunumu hizmetleri kapsamında 1002 konu odaklı araştırma gerçekleştirildiğini dile getiren Kurtulmuş, ayrıca TBMM Kütüphanesi Açık Erişim Sistemi'nden 4 milyon 780 bin kişinin faydalandığını aktardı.

Kurtulmuş, bir başka güçlü taraflarının ise Arşiv Yönetim Sistemi olduğuna dikkati çekerek "Burada bulunan sayfa sayısı da 10 milyonu aşmıştır. Kütüphanedeki süreli yayınlardan 718 dergi ve 78 gazete, ilk sayılardan itibaren temin edilmiş ve onlar da kurum içerisinde milletimizin faydalanmasına açılmıştır. Bir başka önemli konu, Osmanlı Türkçesi ile yazılı tüm arşiv belgeleri dijitalleştirilmiş ve kayıt altına alınmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Önemsedikleri bir başka projenin ise "Dijital Parlamento" ve "Kağıtsız Parlamento" çalışmaları olduğunun altını çizen Kurtulmuş, siyasi parti gruplarıyla mutabakat sağlanarak 176 milyon sayfa kağıt tasarrufunun sağlandığını aktardı.

Kurtulmuş, "Yeşil Parlamento" çalışmaları kapsamında yıllık 750 bin kilovatsaat elektrik üretiminin planlandığını bildirdi.

Önceki yıllarda TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının "resmi tören" şeklinde geçtiğini anlatan Kurtulmuş, bu kutlamaların "millet kutlamaları" haline dönüşmesi için 2 yıldır çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Kurtulmuş, TBMM'de bu yıl 23 Nisan haftasında yapılan etkinliklere 60 bin kişinin, "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi" etkinliğine de 12 bin kişinin katıldığını, çok sayıda üniversite ve devlet kurumunun da bu süreçlere destek verdiğini söyledi.

"Bir yıl içerisinde 175 bin hastaya poliklinik hizmeti sunuldu"

Meclis Hastanesinde 25'i uzman olmak üzere 120 kişilik kadro ile hizmet verildiğini belirten Kurtulmuş, "Bir yenilik olarak check-up hizmetleri Meclis'te verilmeye başlandı. Ayrıca Ankara'daki 3. basamak kamu hastaneleri ile iş birliği yapılarak ileri tetkik ve yatarak tedavi gerektiren hastaların doğrudan bizim hastanenin takibinde ilgili yere ulaştırılması da temin edildi. 1 yıl içerisinde 175 bin hastaya poliklinik hizmeti sunuldu." dedi.

Bütçeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılı bütçesinde, iki yıl içerisinde yapılan aktarmalarla birlikte, 10 milyar 946 milyon 620 bin liraydı. 2024 Bütçesi'nin yıl sonu gerçekleşme oranı yüzde 99,8'dir. Sayıştay tarafından yapılan inceleme, TBMM Dış Denetim Raporları'ndaki incelemelerle de bütün harcamaların yerinde ve evraka müstenit olarak yapıldığı tesvik edilmiştir. 2025 Yılı Bütçemiz, 17 milyar 817 milyon 190 bin lira olarak kanunlaşmıştır. Bugün itibarıyla bu ödeneğin yaklaşık 12,6 milyar lirası yani yüzde 71'i harcanmıştır. 2026 Yılı Bütçe Teklifi, 27 milyar 235 milyon 264 bin liradır. Bu harcamaların yüzde 82,3'ü cari giderlerden, yüzde 17,7'si ise yatırım giderlerinden oluşmaktadır.

Görüldüğü gibi 2026 bütçesinin yüzde 66,3'ü büyük oranda personel, SGK giderleri ve tedavi giderlerinden oluşmaktadır. Ayrıca yasa gereği Kamu Denetçiliği Kurumuna hazine yardımı 469 milyon 737 bin lira olarak belirlenmiş, bu da toplam bütçemizin yüzde 1,7'sini oluşturmaktadır. Ayrıca yine yasa gereği Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna hazine yardımı olarak TBMM'den verilen 1 milyar 583 milyon 976 bin lira bir pay söz konusudur. Bu da toplam bütçemizin yüzde 5,8'ini oluşturmaktadır. 2026 Yılı Bütçe Teklifimiz, 2025 Yılı Başlangıç Ödeneği olan 17 milyar 817 milyon 190 bin liraya göre yüzde 52,9 oranında artarak 27 milyar 235 milyon 264 bin lira olmuştur."

Kurtulmuş, 2026 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi.

