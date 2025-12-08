2026 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Terörsüz ve demokratik Türkiye için kararlılıkla çalışacağız. Komisyona katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin barış umutlarının birilerinin çıkar hesaplarına kurban edilmemesi için samimi ve ciddi bir sürecin içinde olacağız." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde CHP Grubu adına konuşan Özel, iktidar olmaları durumunda "Esnaf ve Ticaret Bakanlığı" kuracaklarını, esnafın vergi, prim, kira yüklerini hafifleteceklerini, kredi faizlerini sileceklerini belirtti.

Özel, 2,5 yılda tekstil, giyim ve deri sektöründe 360 bin kişinin işsiz kaldığını, 10 bine yakın imalathane ve fabrikanın kapandığını ileri sürerek, bütçe teklifinin yeni istihdam alanı oluşturma hedefinden uzak olduğunu, "işsizlere işsizlik vadettiğini" öne sürdü.

Yoksulluğu yönetmeye değil, yok etmeye geleceklerini söyleyen Özel, "Bunun için uzun süredir çalıştığımız, dillendirdiğimiz temel vatandaşlık gelirini hayata geçireceğiz. Herkese belli bir gelir desteği sağlayan sosyal devleti kuracağız. Yardımlar sürekli kılınacak, amaç yoksulluktan tam bir çıkış olacak. CHP iktidarında Atatürk'ten emanet bu Cumhuriyet yine kimsesizlerin kimsesi olacak." diye konuştu.

Gençlere yönelik eğitim ve istihdam konularında dünyada büyük sorunların yaşandığını, Türkiye'nin bu konuda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri içinde ilk sırada yer aldığını iddia eden Özel, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarının öğrencilerin yüzde 24'üne yettiğini savundu. Özel, "CHP iktidarında ilk bir yıl içinde tüm öğrencilere yetecek kadar 'Cumhuriyet yurtları'nın inşası TOKİ'ye verilecek ilk talimattır." ifadesini kullandı.

Üniversite mezunu işsizlik oranının genel işsizlik oranını geçtiği tek ülkenin Türkiye olduğunu, okuyanların okumayanlardan daha işsiz olduğunu ileri süren Özel, gençlerin yüzde 70'inin "İmkanım olsa yurt dışına giderim." dediğini savundu.

Gençlerin başka ülkelere gitme hayali kurmasını ülkeler için beka sorunu olarak nitelendiren Özel, gençlere "Sakın bir yere gitmeyin." diye seslenerek şunları söyledi:

"CHP iktidarı gelecek, bu ülkeyi de ayağa kaldıracağız, sizin umutlarınızı da yeniden dirilteceğiz. Bunu yapmak için gençleri her alanda destekleyen bir model öneriyoruz. Belediyelerimizde şu ana kadar tertemiz 77 yurt yaptık. Bir yılda 'Cumhuriyet yurtları'nı tamamlayacağız. İstihdam ofisleriyle genç işsizliğe çare üreteceğiz. Hangi marka ve model olursa olsun, gençlerin aldığı ilk bilgisayar ve ilk cep telefonundan tüm vergileri kaldıracağız. 100 yıl önce partimiz ülkeyi demir ağlarla örmüştü, 100 sene sonra ülkeyi fiber ağlarla örmeye, Avrupa'nın en hızlı ve en ucuz internetini gençlerimize kullandırmaya söz veriyoruz."

"Bayram ikramiyelerini asgari ücrete yükselteceğiz"

Türkiye'de en düşük emekli aylığının 16 bin 800 lira olduğunu, 16 milyon emeklinin ortalama aylığının ise 21 bin lira olduğunu belirten Özel, bu ücretleri "vefasızlık" olarak değerlendirdi.

En düşük emekli aylığıyla 2002'de 8, bugün ise 1,5 çeyrek altın alınabildiğini belirten Özel, "Biz en düşük emekli maaşını önce hemen bir asgari ücrete, sonra da 1,5 asgari ücrete çıkaracağız. Maaş zamlarını enflasyona ezdirmeyip emeklilere 'kalkınma ve refah payı' da vereceğiz. Bayram ikramiyelerini asgari ücrete yükselteceğiz." dedi.

Türkiye'de neredeyse 2 işçiden birinin asgari ücret aldığını, asgari ücretin artık genel ücret olduğunu savunan Özel, "Gelin asgari ücreti 39 bin lira yapalım. Bu artışın yükünü elbette işverenin sırtına yükleyemeyiz. Çalışan sayısına ve sektörüne göre 5 bin 100 lirayla 10 bin 540 lira arasında 4 farklı sosyal güvenlik primi desteklemesi öneriyoruz. Bunu yapmak, işçiyi ve işvereni birlikte korumak mümkündür. Bu yapıcı önerimizi sunuyor, söz veriyoruz, iktidarımızda asgari ücret yılda en az 2 kez, enflasyonun çift haneli olduğu yıllarda tek haneye düşene kadar yılda 4 kez güncellenecek." açıklamalarında bulundu.

Özel, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik iddianameye değinerek, konuyla alakalı yargılamaların TRT'den canlı yayımlanması için kanun teklifi verdiklerini ancak bunun reddedildiğini ifade etti.

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i eleştiren Özel, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yaptığı bütün açıklamalarda 'İmamoğlu çıkar amaçlı terör örgütü başkanı, kurucusu, suçlusu...' Nasıl olur da bir kişinin cezası kesinleşmeden ona 'suç örgütü lideri' diyebilir bir başsavcı?" açıklamalarında bulundu. Milletin kalbinde siyaset yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Terörsüz ve demokratik Türkiye için kararlılıkla çalışacağız. Komisyona katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin barış umutlarının birilerinin çıkar hesaplarına kurban edilmemesi için samimi ve ciddi bir sürecin içinde olacağız. CHP olarak kayyumlara itiraz ediyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, Anayasa Mahkemesi kararları uygulansın diyoruz. 29 maddelik demokratikleşme paketi önerdik, gelin hep birlikte bunu geliştirelim, hayata geçirelim, bu ülke hep birlikte kazansın diyoruz. Türkiye'de Kürtlerle Türklerin kardeşliğini, barışını savunuyoruz. Bundan sonra bu paraları silahlara, savaşa, terörle mücadeleye harcamak yerine Kürt'ün de Türk'ün de ortak geleceği için harcayalım diyoruz."

(Bitti)