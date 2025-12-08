2026 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Avrupa'da dolaylı vergilerin bu kadar yüksek, gelir vergisinin bu kadar fazla, şirketlerden alınan verginin bu kadar düşük olduğu bir başka ülke yok. Türkiye vergi adaletsizliğinde de Avrupa birincisi. Yeni yılda hep birlikte saniyede 495 bin lira vergi ödeyeceğiz." dedi.

Özel, TBMM Genel Kurulunda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde partisi adına konuştu.

Bütçelerin devletin aynası olduğunu ifade eden Özel, "Bugün konuştuğumuz şey sadece teknik bir metin, kalem kalem rakamlar, gelir gider tabloları değildir. Bütçe kanunu kimlerin servetinin büyüyeceğine, kimlerin ekmeğinin küçüleceğine, kimlerin aslan payını alacağına, kimlerin kemer sıkacağına karar verilen siyasi tercihlerin yansıdığı metinlerdir. Bütçeyi hazırlayarak milletin işi ve aşı üzerinde siyasi tercihlerde bulunan iktidar sahiplerinin bu bütçeyi sahiplenmeleri gerekir." diye konuştu.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetildiğini hatırlatan Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'teki bütçe görüşmelerine katılması gerektiğini söyledi.

Yüksek enflasyonda Türkiye'nin bugün Avrupa birincisi olduğunu, sadece ekim ayı enflasyonunun 70 ülkenin yıllık enflasyonundan fazla olduğunu öne süren Özel, Türkiye'nin yoksullukta, işsizlikte ve yüksek faizde de Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığını iddia etti.

"Enflasyonun, işsizliğin, yoksulluğun girdabında sürüklenen Türkiye, dünyada en çok suç işlenen ülkelerden biri haline gelmiştir." diyen Özel, şunları söyledi:

"Yargıya güven yüzde 20'lere düşmüştür. Bu veriler ne kadar doğruysa iktidarın yürüttüğü propaganda da maalesef o kadar gerçek dışıdır. 2025'te memleketin hali budur. 2026'nın da böyle geçmemesi için bu bütçenin bir çare üretmesi beklenir. Bütçe görüşmeleri devletin de milletin de yeni yılı konuştuğu, daha iyisinin umulduğu, vatandaşın da kulak kesildiği görüşmelerdir. Millet, Meclise bugünlerde bakar. Baktığında ne gördü biliyor musunuz? 16,3 trilyon geliri, 19 trilyon gideri olan, yani daha ilk sayfasında 2,7 trilyon bütçe açığı verilen bir bütçeyi gördü. Bu, öyle böyle bir açık değil."

Özel, 2026 yılı bütçesinin yüzde 97,5'inin vergi gelirlerinden oluştuğunu belirterek, her 100 liralık verginin 63 lirasının dolaylı vergi, her 100 liranın 25 lirasının da çalışanlardan kesilen gelir vergisi olduğunu dile getirdi. Şirketlerin ödeyeceği kurumlar vergisinin ise yüzde 11 olduğunu aktaran Özel, "Avrupa'da dolaylı vergilerin bu kadar yüksek, gelir vergisinin bu kadar fazla, şirketlerden alınan verginin bu kadar düşük olduğu bir başka ülke yok. Türkiye vergi adaletsizliğinde de Avrupa birincisi. Yeni yılda hep birlikte saniyede 495 bin lira vergi ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacağız"

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda "Parti Programı"nı yenilediklerini anımsatan Özel, uzun süren çalışmalar ve istişareler sonucu hazırladıkları programın, ülkenin ve vatandaşların sorunlarına çare olacağını savundu.

İktidara gelmeleri halinde vergiyi tabana değil, tavana yayan bir anlayışta olacaklarını, dolaylı vergileri yüzde 30'lara düşüreceklerini, gelir vergisinin ilk dilimini yoksulluk sınırı hesabına göre yükselteceklerini anlatan Özel, "Şirket giderlerinin vergiden düşüldüğü ama vatandaşın zorunlu harcamalarının vergiden düşülmediği bu düzene itirazımızı, vatandaşın eğitim, kira, sağlık harcamalarını doğrudan vergiden düşeceği, mutfak tüpünden, tırnak makasından, elektrikli süpürgeden değil, pırlantadan, elmastan, lüks araçlardan ÖTV'nin alınacağı bir vergi düzeni önerdiğimizi ifade ettik." diye konuştu.

AK Parti hükümetleri döneminde bütçeden eğitime ayrılan payın yüzde 15'lere gerilediğini ileri süren Özel, 100 bin öğretmen ataması yapılması gerektiğini söyledi.

Partisinin iktidara gelmesi durumunda eğitim alanında yapacaklarını aktaran Özel, "CHP olarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacağız. İktidarımızda devlet okullarında okuyarak liseyi bitiren her genç en az bir yabancı dili çok iyi seviyede konuşacak ve dünyayla rekabet edecek teknolojik becerilere sahip olacak. Kaliteli eğitim sadece zenginlerin ulaştığı bir imkan olmayacak." dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, sağlık hizmetlerinin sınıfsal bir noktaya geldiğini, sağlık sisteminin 3'te birinin artık özel sektörün elinde olduğunu savundu.

Türkiye'de "barınma krizi" yaşandığını ileri süren Özel, büyükşehirlerde ortalama kiraların 30-35 bin lira olduğunu, asgari ücretliler ve emeklilerin kiralarını ödeyemeyecek duruma geldiğini belirtti.

CHP'nin iktidara gelmesi halinde tam teşekküllü, planlı ve kurallı bir sosyal konut seferberliği başlatacaklarını anlatan Özel, "TOKİ asli işi olan sosyal konut üretimine odaklanacak. Yeni kurulan alanlarda, kentsel dönüşüm bölgelerinde sosyal konut kotaları uygulayarak sosyal konut stokunu arttıracağız. CHP iktidarında dar gelirliler, emekliler, emekçiler, orta gelir grupları için ayrı ayrı kiralık ve satılık sosyal konutlar üreteceğiz, gelire göre kira uygulamasına geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tarım politikalarına yönelik eleştirilerde bulunan Özel, "geçmişte Türkiye'nin tarımda kendi kendine yeten bir ülke olduğunu ancak şu anda samandan mercimeğe kadar ithalat bağımlısı bir ülke haline geldiğini" de iddia etti.

(Sürecek)