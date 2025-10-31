2026 Yılı Bütçe Görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Başladı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay Başkanlığının 2026 yılı bütçelerinin görüşmelerine başladı. Toplantıda, bütçe görüşmelerinin canlı yayınlanmaması nedeniyle tartışmalar yaşandı.
Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonda, Meclis Başkanlığının 2026 yılı bütçesinin sunumunu yapıyor.
Toplantının başında İYİ Parti ve CHP milletvekilleriyle AK Parti milletvekilleri arasında bütçe görüşmelerinin TBMM TV'de canlı verilmemesi nedeniyle tartışma yaşandı.
Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika