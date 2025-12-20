Haberler

2026 Merkezi Yönetim Bütçesi görüşmeleri tamamlandı

Güncelleme:
TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri sona erdi. Yarın 2024 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşülecek. Bütçe teklifi oylaması ise Pazar günü yapılacak.

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri tamamlandı.

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri tamamlandı. Yarın da, 2024 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri yapılacak.

TBMM Genel Kurulu'nda 8 Aralık'ta başlayan görüşmelerde genel konuşmaların ardından bakanlıklar ile ilgili kurumların bütçeleri görüşülerek oylamalar yapıldı. 18-19 Aralık tarihlerinde 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi maddeleri görüşüldü. Maddelerin oylaması yapıldı fakat bütçe teklifi oylaması Pazar günü yapılacak. - ANKARA

