Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda

TBMM Genel Kurulu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2026 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adana başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının yanı sıra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Kapadokya Alan Başkanlığı ve Uludağ Alan Başkanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun bütçeleri de ele alınacak.

Bütçeler üzerinde ilk sözü MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı aldı.