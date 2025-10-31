Haberler

2026 bütçe görüşmeleri tartışmalarla başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 2026 yılı bütçe görüşmeleri tartışmalarla başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 2026 yılı bütçe görüşmeleri tartışmalarla başladı.

2026 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2024 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 2026 yılı Merkezi Yönetim bütçe ve 2024 yılı kesin Hesap Kanun Teklifini görüşmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş konuşması öncesinde CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba, Can Atalay kararının TBMM Başkanvekili tarafından okunduğunu hatırlatarak, bunun yerine getirilmesini istedi. Ağbaba ayrıca, İstanbul İl Başkanlığı kayyum atanması döneminde milletvekillerinin yüzüne gaz sıkıldığını hatırlatarak, bu gazın Numan Kurtulmuş'un yüzüne sıkıldığını ifade etti. Ağbaba, "Meclisin iradesini koruması gereken TBMM Başkanı bir şey yapmamaktadır. Numan Kurtulmuş'u milletvekillerinin itibarını korumaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Antalya milletvekili Cavit Arı milletvekilimizin haklı mücadelelerini gaz yüzünü hedef alacak şekilde sıkıldığını söyleyerek, "TBMM Başkanı'nın milletvekillerine karşı yapılan bu tür davranışları önlemesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş salona geldikten sonra İYİ Parti Samsun milletvekili Erhan Usta söz almak istedi. Önce Plan ve Bütçe Komisyonu Mehmet Muş vermek istemedi. Usta daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sorulara cevap vermediğini söyledi. Usta ayrıca TBMM asansörünün tutulduğunu ifade etti.

Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun namlulu silahlı personel tarafından korunduğunu hatırlatarak, 'Meclis'te ne işi var' diye sorguladı.

Ağbaba ve Usta basının dışarı çıkarılmasına tepki gösterdi. Usta, "Sayın Kurtulmuş hiç mi zorunuza gitmiyor atanmışların görüntüsü çekiliyor seçilmişlerin görüntüsü çekilmiyor" diye konuştu.

Usta usul tartışması açılmasını istedi ama Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş usul tartışması açılmayacağını söyledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
Hulusi Akar'ın küçük çocuğa kılıçla pasta yedirdiği görüntüler ses getirdi

Hulusi Akar'ın resepsiyondaki hareketi gündem oldu
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı

Eşinin kabrine gelen şahıs, korkunç manzarayla karşılaştı
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.