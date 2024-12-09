2025 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurul, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Kurtulmuş, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, Isparta'daki helikopter kazasında şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesine değinen Kurtulmuş, Suriye halkının diktatörce yönetim altında çileler çektiğini ve mücadele verdiğini hatırlattı.

Suriye halkının, ülkesini yeni bir sürece getirdiği tarihi bir dönüm noktasına tanıklık edildiğini belirten Kurtulmuş, "Türkiye olarak burnumuzun dibinde olan Suriye'deki gelişmeleri dikkatle, hiçbir şekilde birtakım hissiyatlara kapılmadan, milli menfaatlerimizin gerektirdiği perspektiften değerlendirip, Suriye'nin bundan sonraki süreçte, geçmiş bütün acıları geride bırakarak, özgür ve demokratik bir Suriye'nin inşası için Türkiye olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye gayret edeceğiz." dedi.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün Türkiye'nin en önemli önceliklerinden olduğuna işaret eden Kurtulmuş, Orta Doğu'da bölünmenin, parçalanmanın değil, işbirliğinin, güç birliğinin ve entegrasyonun esas alınması gerektiği bir sürece girildiğini ifade etti.

Kurtulmuş, Suriye'nin egemenliğinin korunması ve toprak bütünlüğünün temin edilmesinin, Suriye halkının ve Türkiye'nin milli menfaatleri bakımından önemli ve öncelikli olduğunu vurguladı.

"Türkiye üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecektir"

Tüm kesimlerin söz hakkının olduğu, hiçbir kesimin dışlanmadığı Suriye'nin inşasının önemli öncelikler arasında yer alacağının altını çizen Kurtulmuş, şunları ifade etti:

"Bölgenin olgun ve gerçekten bedeli ödenmiş bir demokrasiye sahip ülkesi olarak Türkiye, Suriye halkına, dost ve kardeş Suriye milletine demokratik rehberlik noktasında, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecektir. Bir diğer önceliğimiz ise terörden ve terör örgütlerinden bütünüyle arındırılmış bir Suriye'nin tesis edilmesi mecburiyetidir. Uzun yıllar boyunca birtakım güçlerin ellerine silah vererek, istihbari ve lojistik destekler sağlayarak, bölge ülkelerini istikrarsızlaştırma aracı olarak kullandıkları terör ve terör örgütlerinin artık Suriye sahasında bir daha söz hakkının olmadığı, bir daha etkin olmadığı Suriye'nin inşası, böylece vekalet savaşlarının kirli araçları olan terör örgütlerinin tamamının Suriye'den temizlenmesi herhalde bölgenin ve Türkiye'nin de menfaatinin gereğidir."

Kurtulmuş, huzur ve barış ortamının sağlanması için özel bir dikkatle hareket eden muhalif grupların bundan sonra "Nasılsa yönetimi değiştirdik, iktidarı ele geçirdik" diyerek birtakım dengesiz, birliği, beraberliği, huzuru ve barışı bozacak çalışmaların, uygulamaların içerisinde olmamasını tavsiye ettiklerini söyledi.

Bundan sonraki en önemli önceliklerden birisinin de huzur ve barışın sağlanması, bunun için de muhalif grupların halkın güvenini artıracak tedbirleri ve uygulamaları ortaya koymasının diğer önceliklerden birisi olduğunu belirten Kurtulmuş, "Türkiye için hiç şüphesiz en temel önceliklerden birisi de ülkemizde uzun yıllardır misafir ettiğimiz göçmenlerin onurlu ve güvenli bir şekilde geri dönüşünü sağlayacak sürecin hızlandırılmasıdır." dedi.

Kurtulmuş, bu çerçevede Türkiye'nin, Suriye'de oluşacak yeni yönetimle her türlü işbirliğini gerçekleştirmek ve Türkiye, Lübnan ve Ürdün'de bulunan mültecilerin güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşünün sağlanması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini vurguladı.

TBMM olarak en büyük beklentilerinin, Suriye'nin daha fazla acılar yaşamaması, bütünleşik Suriye olarak Suriye'nin demokratik sisteminin inşa edilmesi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Suriye'deki yeni dönemin Suriyelilere hayırlı olmasını diledi.

"Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler 39 gün sürdü"

Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmelerinin 39 gün sürdüğünü hatırlatan Kurtulmuş, görüşmelerde TBMM'deki milletvekillerinin yüzde 45'inin söz aldığını belirtti.

Kurtulmuş, komisyon toplantılarında 3 bin 5 sayfa tutanak tutulduğunu dile getirdi.

Genel Kurul görüşmelerinin de olgunluk ve nezaket içerisinde, kaba ve yaralayıcı sözlerden, saldırılardan, fiili sataşmalardan, müdahalelerden uzak şekilde devam etmesini ümit ettiğini aktaran Kurtulmuş, görüşmelerin ardından TBMM'nin bütçeyle ilgili kararını vereceğini kaydetti.

Numan Kurtulmuş, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinin hayırlı olmasını dileyerek, hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Görüşmeler 12 gün sürecek

Daha sonra Genel Kurulda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçeyle ilgili sunumuna başladı.

Genel Kurulda bugün, bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler gerçekleştirilecek.

Aralıksız 12 gün sürecek bütçe görüşmeleri, 20 Aralık Cuma günü sona erecek. Bakanlıkların, bağlı kurum ve kuruluşların bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 8 turda ele alınacak.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tulay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan Genel Kurul Salonu'ndaki yerlerini aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı. Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan da tüm siyasi partilerin genel başkanları, grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle selamlaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partilerin liderleri ve grup başkanları ile grup başkanvekilleriyle tokalaştı.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler, salonda bulunan parti liderleri ve grup başkanlarıyla tek tek selamlaştı.