2025 Yılı Bütçe Teklifi TBMM'de Kabul Edildi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2025 yılı bütçe teklifinin kabul edilmesinin ardından hayırlı olmasını diledi ve bütçe görüşmelerinin tamamlandığını açıkladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 yılı bütçe teklifinin hayırlı olmasını diledi.
Kurtulmuş, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmelerimizi tamamladık. 2025 bütçesi ülkemize, devletimize ve milletimize hayırlı olsun."
Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika