2025 Emek Ödülleri sahiplerini buldu

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Çalışma hayatı alanında ülkemizde sendikal örgütlenmenin güçlendirilmesinden, iş sağlığı ve güvenliği standartlarını yükseltilmesine, kayıt dışı istihdamla mücadeleden, kadınların çalışma hayatına katılımının artırılmasına kadar pek çok alanda geçtiğimiz dönemlerde önemli mesafe kaydetmiş durumdayız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2025 Emek Ödülleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla sahiplerini buldu. Programda, çok sayıda İşçi-İşveren Sendika Konfederasyonları ile mesleki örgüt temsilcileri ve davetliler de yer aldı.

'2030 YILINA KADAR YAKLAŞIK 24 MİLYON YENİ İŞ İMKANI'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mevcut mesleklerin yüzde 14'ünün ortadan kalkabileceğini belirterek, "Söz konusu ödülleri yalnızca bireysel başarılar olarak değil, ülkemizin üretim gücüne katkıda bulunan milyonlarca emekçinin, milyonlarca çalışanın ortak emeğinin temsili olarak değerlendiriyorum. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün raporuna göre 2030 yılına kadar dünya genelinde yaklaşık 24 milyon yeni iş imkanı oluşabileceği öngörülmektedir. Öte yandan, yapay zeka, otomasyon ve dijitalleşmenin etkisiyle mevcut mesleklerin yaklaşık yüzde 14'ünün tamamen ortadan kalkabileceği ve çalışanların en az yüzde 40'ının yeni beceriler edinmek zorunda kalacağı öngörülmektedir. Bir taraftan teknoloji, yeni teknolojilerle bazı meslekler kalkacak ama bunun yerine yeni meslekler, yeni iş alanları oluşacak. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, sürdürülebilir ulaşım ve döngüsel ekonomi gibi alanlarda iş gücü talebi artarken, özellikle fosil yakıt sektörlerinde bir miktar iş kaybı yaşanması beklenmektedir" dedi.

'ÇALIŞANLARIMIZIN YILLARCA ÇÖZÜM BEKLEYEN BİRÇOK MESELESİ HALLEDİLMİŞTİR'

Yılmaz, Ulusal İstihdam Stratejisinde geliştirilen politikaya dikkat çekerek, "Çalışma hayatı alanında ülkemizde sendikal örgütlenmenin güçlendirilmesinden, iş sağlığı ve güvenliği standartlarının yükseltilmesine, kayıt dışı istihdamla mücadeleden, kadınların çalışma hayatına katılımının arttırılmasına kadar pek çok alanda geçtiğimiz dönemlerde önemli mesafede kaydetmiş durumdayız. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde işçilerimizin, çalışanlarımızın yıllarca çözüm bekleyen birçok meselesi halledilmiştir, gündemden çıkarılmıştır. 12'inci Kalkınma Planı kapsamında iş gücü piyasasında arz ve talep dengesinin güçlendirilmesi, beceri uyumsuzluklarının azaltılması ve ikiz dönüşümün gerektirdiği mesleki yetkinliklerin kazandırılması amacıyla stratejik hedefler belirlenmiştir. Ardından ilk temel politika alanı, iş gücü piyasalarında yeşil ve dijital dönüşümle beceri uyumunun geliştirilmesi olan 2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı uygulamaya alınmıştır" diye konuştu.

'İŞ GÜCÜNE KATILAN KİŞİ SAYISI 35 MİLYON 733 BİNE YÜKSELMİŞTİR'

Kadınların istihdam ve girişimcilik faaliyetleri kapsamında daha aktif olmaları gerektiğine vurgu yapan Yılmaz, "2024 yılı iş gücü istatistikleri, bu çabaların sonuçlarını ortaya koymaktadır. TÜİK verilerine göre, işsizlik oranı bir önceki yıla kıyasla 0,7 puan azalarak yüzde 8,7'ye gerilemiş ve böylece son 12 yılın en düşük seviyesine ulaşılmıştır. İstihdam edilen kişi sayısı geçtiğimiz yıl, yaklaşık 1 milyon 980, tam olarak söylersek 988 bin artışla 32 milyon 620 bine, iş gücüne katılan kişi sayısı ise 35 milyon 733 bine yükselmiştir. Nitekim bugün açıklanan 2025 yılı Mart ayı iş gücü istatistiklerine de bakıldığında, işsizlik oranımızın yüzde 7,9 oranıyla yeni istatistiklerimizin yayınlanmaya başladığı ilk yıl olan 2025 yılından bugüne en düşük seviyesini gördüğünü ifade edebiliriz. Türkiye'nin iş gücü piyasasının ikiz dönüşüm süreçlerine uyum sağlaması için kapsamlı bir eylem planını hayata geçiriyoruz. Kadın istihdamı son derece kıymetli. Bir toplumun yarısı erkek, yarısı kadın. Kalkınma dediğimiz süreci, hızlı bir şekilde sürdüreceksek toplumun tüm enerjisini harekete geçirmek durumundayız. Kadını da erkeği de. Dolayısıyla kadınların iş gücü piyasalarına daha fazla katılmaları, sadece çalışan olarak değil, girişimci olarak da çok daha aktif bir konuma yükselmeleri genel kalkınma stratejilerimiz bakımından da son derece kıymetlidir. Kadınların iş gücüyle ev hayatı arasında tercih yapmaya zorlanmadıkları yeni çalışma modellerini, ikisini bir arada sürdürmelerini kapsayan yeni çalışma modellerini de destekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'BAŞARILARIMIZIN ARKASINDAKİ GERÇEK KAHRAMANLARDIR'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Çalışma hayatında adil bir düzenin tesisi için, hukuki zemininin güçlendirilmesinden sahadaki somut yansımalarına varıncaya kadar, uyguladığımız bütün kamu politikaları ile geçmişte mağdur edilmiş, hakları teslim edilmemiş veya ellerinden alınmış ne kadar çalışanımız varsa bunlarla tek tek ilgilendik. Hem sivil toplumun hem de emek müdafaasının en önemli temsili olarak gördüğümüz sendikalaşma özgürlüğünün önündeki, kökleri darbeler ve vesayet dönemlerine uzanan tüm engelleri kaldırdık. Çalışanlarımızın geleceğini ilgilendiren her konuda sendikalarımızla birlikte karar verdik, bunları birlikte uyguladık. Çalışanlarımızın sorunlarının çözümü, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hak ettikleri yaşam standardına ulaşmaları için her türlü düzenlemeyi hayata geçirirken bir an bile tereddüt etmedik. İktidar olarak gerektiğinde kendimiz risk aldık, ancak emekçilerimizi asla riske atmadık. Bugün sadece, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle bir araya gelmiş olmamız dahi yıllardır verdiğimiz bu emek mücadelesinin en somut göstergelerinden birisidir. Biliyorsunuz ki 1 Mayıs ülkemizde, yine Sayın Cumhurbaşkanımız ve emek dostu kadrolarımızın kararlı duruşları sayesinde resmi tatil olmuş ve bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki, bugüne kadar hayata geçirmiş olduğumuz her politikanın ve attığımız her adımın arkasında; kamu özel fark etmeksizin birbirinden farklı birçok sektörde; alın teriyle, azmiyle, dürüstlüğü ve iş ahlakıyla ülkemizin değerine değer katan, geleceğimizi aydınlatan ve bu günü sonuna kadar hak eden işçilerimiz var. Her ne kadar görünmeseler de onlar başarılarımızın arkasındaki gerçek kahramanlardır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, sendika ve çalışma hayatına katkılarından dolayı Metin Tayarer, Ümit Özdemir, Nihat Samancı, Burak Paydaş, Umut Can Günay, Büşra Balcı, İsmail Kutlu, Şükran Tuncay Şenol, İbrahim Cihan ve Hasan Barkoci, ödüllerini Cevdet Yılmaz ve Vedat Işıkhan'dan aldı.

Törende Bakan Işıkhan tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a da 'Sigorta Tescil Belgesi' tablosu takdim edildi.