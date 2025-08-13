2025 Aile Yılı İlan Ediliyor
İletişim Başkanı Duran, 2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesi ile birlikte aileyi koruma ve güçlendirme vizyonlarının hayata geçirileceğini açıkladı. Sanal kumar ve bahis gibi bağımlılıkların aileyi tehdit ettiği vurgulandı.
İletişim Başkanı Duran: 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinin, Nüfus Politikaları Kurulu, Aile Enstitüsü, Aile ve Gençlik Fonu gibi oluşumları hayata geçirmenin, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın milletimizle paylaşılmasının ehemmiyeti ortaya konuldu. Başta sanal kumar ve bahis olmak üzere bağımlılık konusunun aileyi tehdit ettiği belirtilen toplantıda, bu tehdit kaynağının kurutulması için atılan ve atılması gereken adımlar değerlendirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika