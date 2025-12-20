2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, Genel Kurul'da

BAKAN TEKİN SORULARI YANITLADI

Teklifin 6'ncı maddesi üzerine görüşmeler sürerken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Bakan Tekin, "Bir milletvekilimiz İstanbul'daki bir konserden bahisle Kürtçe düşmanlığı açıklaması yaptı. Benim konserle ilgili bilgim yok, onu öğrenip kendisiyle paylaşırım, hangi gerekçeyle konserin iptal edildiğine dair kendileriyle paylaşırım. Bilgim yok, açık söyleyeyim ancak Kürtçe düşmanlığıyla ilgili kısımda birkaç şey müsaade ederseniz ifade etmek istiyorum; şimdi, AK Parti 3 Kasım 2002 seçimlerinde iktidara geldi. 18 Kasım 2002 tarihinde ilk AK Parti hükümeti kuruldu ve 30 Kasım 2002 tarihinde AK Parti'nin ilk icraatı OHAL uygulamasının kaldırılması. Ardından boşaltılan köylerin yeniden yerleşime açılmasından, vatandaşların Kürtçe öğrenmesine değin bir dizi etkinliği hayata geçirdik. Bakın, şu anda, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde talep edilmesi durumunda vatandaşlarımız Kürtçe, Kurmanci ve Zazaki dahil olmak üzere, 30'a yakın yaşayan dil ve lehçeyle ilgili olarak seçme ve seçtiği dersin, dilin öğrenilmesinin sağlanmasını mümkün hale getirdik; şu anda bu mümkün. Ayrıca, Kürtçe dersleri okutmak üzere öğretmen atamaları da yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. 'Kaç öğretmen atadınız?' sorusuyla ilgili olarak ben şu ifadenin altını çizmek istiyorum, burada değerli milletvekillerimize şöyle bir çağrıda bulunmak istiyorum; siz bizim öğretmen atamamızı istiyorsanız Zazaki ve Kurmanci derslerini okutmak üzere, bölgede çocukların bu dersleri seçmelerini sağlamanız lazım. Biz herhangi bir branştan atama yaparken, norm hesabını yaparken okutulan derslerin Türkiye genelinde sayısını topluyoruz ve akabinde kaç öğretmenimiz var, maaş karşılığı olarak ne kadar derse girilmesi gerekiyor bölüyoruz ve norm ihtiyacımızı buluyoruz. Dolayısıyla bu konunun şöyle çözülmesi gerekir; talep oldukça norm ihtiyacı olacaktır ve atama yapacağız. Şu anda, halihazırda sistemde var olan öğretmenlerimiz bizim norm ihtiyacımızı karşılar durumda olduğu için norm ihtiyacı gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

'SİZE YILDIZLI PEKİYİ VERİYORUM'

Bakan Tekin'in konuşması esnasında DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, "Karşılar durumda değil. Okullarda müdürler baskı yapıyor" diyerek araya girdi. Bakan Tekin ise "Siz benden daha iyi mi biliyorsunuz? Siz her şeyi çok iyi biliyorsunuz Hanımefendi, ben hiçbir şey bilmiyorum. Elimde benim milyonlarca done var, siz elinizde hiçbir şey olmadığı halde benden çok daha iyi biliyorsunuz. Çok sağ olun, çok kibarsınız, tebrik ediyorum gerçekten; size yıldızlı pekiyi veriyorum, sınıfı geçtiniz. Tamam, anlaştık mı? Bakın, şu anda okullarımız dışında isteyen herkesin Kürtçeyi öğrenebileceği özel öğretim kursu açma hakkı vardır. Teşvik edin, orada işverenler, orada işletmeciler bu kursları açsınlar Kürtçe ile ilgili. O yüzden, bütün bunlar yapılmışken hükümetimizi, bakanlığımızı Kürtçe düşmanlığıyla suçlamanızı gerçekten kabul etmiyorum. Lütfen karşılaştırma yaparken öncesiyle beraber karşılaştırın" diye karşılık verdi.

'25 BİN CİVARINDA PROTOKOL İPTALİ YAPILDI'

Bakan Tekin, MESEM'ler hakkındaki sorular üzerine şöyle konuştu:

"Bakın, mesleki ve teknik eğitim veren okullarda işbaşındaki beceri eğitimiyle ilgili olarak biz öğrencilerimizin sahada bu konuda becerilerini geliştirecek işletmelerle protokoller yapıyoruz. Bu protokolleri yaparken valiliklerimiz, illerdeki çalışma il müdürlüklerimiz, il istihdam kurullarımız bu protokollerin yapılacağı her bir işletmeyle oturup iş sağlığı ve iş güvenliği üzerinden detaylı incelemeler yaparlar. Bu incelemeler neticesinde, çocuklarımızın can güvenliğiyle ilgili en küçük bir risk varsa, o işletmeyle protokol imzalanmaz; protokol imzalandıktan sonra bizim hem Çalışma Bakanlığı'nın müfettişleri hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfettişleri rutin aralıklarla denetimlerini yaparlar ve çocuklarımızın can güvenliğiyle ilgili en küçük bir risk söz konusu ise protokoller iptal edilir. Bugün yaklaşık 25 bin civarında protokol iptali sadece bu yıl içerisinde yapılmış. Bir başka husus işletmeye beceri eğitimine giden bütün öğrencilerimiz için biz aynı zamanda mesleki ve teknik eğitim veren okullarımızda ve MESEM'lerde bir öğretmenimiz koordinatör öğretmen olarak tayin edilmiştir ve rutin aralıklarla, maksimum on günlük periyotlarla gider iş yerinde iş sağlığı ve iş güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı, imzalanan protokole uygun davranılıp davranılmadığı, çocukların beceri anlamında gerekli eğitimi alıp almadıklarına dair yerinde inceleme yapar ve eğer bir eksiklik varsa, eğer bir aksaklık varsa bunu raporlar. Biz de anında protokolü iptal ederiz. Her bir çocuk bize emanettir, her bir çocuğun can güvenliği bizim kendi çocuklarımız kadar değerlidir, önemlidir. O yüzden rahat olun, biz bu çocuklarımızın hem işletmelerde beceri eğitimi almalarını hem de sağlıklı ortamlarda eğitim almalarını arzu ediyoruz."