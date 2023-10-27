2024 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesinin (AYM), Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın bireysel başvurusunda verdiği ihlal kararına ilişkin, "Anayasa Mahkemesinin kararı ortada. Anayasa Mahkemesi kararından sonra herhalde ilgili mahkeme de kararını verecek ve Meclis de gereğini yerine getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis Başkanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Numan Kurtulmuş, "Kaygıyla takip ediyoruz ki dünyadaki yeni küresel gerilim; önce vekalet savaşları, yani ellerine silah tutuşturulan terör örgütleri üzerinden bölgenin yeniden dizayn edilmesi, aynı şekilde ekonomik savaşlarla bu bölgenin, bölgelerin, dünyanın allak bullak edilmesi, ticaret savaşlarının olması; şimdi korkarız ki üçüncü adıma geçilmiştir, o da fiilen askeri savaşlar dönemidir." diye konuştu.

Türkiye'nin uyanık ve güçlü olmak zorunda olduğunu ve 85 milyonun hep beraber kenetlenmekten başka şansının olmadığını belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin, güçlü bir şekilde ikinci yüzyılını gerçekleştireceğini ümit ettiğini söyledi.

Milli ve siyasi sorumlulukları ciddiye almak, hiçbir günü boş geçirmemekle sorumlu olduklarını vurgulayan Kurtulmuş, "Sözü güçlü, gücü tesirli, 'Türkiye Yüzyılı' olarak ifade ettiğimiz Cumhuriyet'in ikinci asrından sonra öyle bir Türkiye gelsin ki Türkiye Cumhuriyeti'nin, Büyük Millet Meclisinde ya da kurumlarında görev yapan insanlar 'Allah'a çok şükür, bize büyüklerimiz çok güçlü bir Türkiye'yi bıraktı, sözü dünyada kanun yerine geçen bir Türkiye'yi kurmak da bize nasip oldu' desinler." ifadelerini kullandı.

"Siyasal Etik Komisyonu teklifi gündeme getirilebilir"

Milletvekillerinin yerleşke içerisindeki otopark sorununa ilişkin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, yapılması planlanan kütüphane ve sergi salonundan oluşan yeni binada, mevcut otoparkla da birleşecek şekilde bir kapalı otopark inşa etmeyi planladıklarını dile getirdi.

Kanun teklifleri üzerinde önergelerle yapılan değişiklik oranlarına ilişkin de bilgi veren Kurtulmuş, "60 birleşimde 953 madde üzerinde 217 değişiklik yapılmış. Yani aşağı yukarı 4 tekliften bir tanesinin değiştirildiğini görüyoruz." dedi.

Milletvekillerinin, bütün komisyonlara ilgili bakanların gelerek çalışmaları takip etmesi ve sorulara cevap vermesi talebine katıldığını ifade eden Kurtulmuş, bu çalışmalar sonunda komisyona gelen teklifle ilgili raporların da hazırlanabileceğini söyledi.

Komisyonlardaki konuşmaların TBMM TV tarafından, komisyon üyelerine belli süreler, komisyon üyesi olmayanlara az süreler olmak üzere yayınlanmasını ve yasa teklifiyle ilgili bütün tartışmaların komisyonlarda tamamlanmasını öneren Kurtulmuş, "TBMM ihtisas komisyonları daha güçlü şekilde çalıştırılsın. Yeni komisyonlar da kuralım. Mesela 'siyasal etik komisyonu' teklifi gündeme getirilebilir." diye konuştu.

Komisyonların da değiştirilebileceğini kaydeden Kurtulmuş, komisyonlardaki tartışmalar yapıldıktan sonra TBMM'de konunun daha hızlı bir şekilde görüşülebileceğini kaydetti.

Hazırlanacak yeni iç tüzükte "torba kanun" konusunu önleyecek bir mekanizma kurulabileceğini dile getiren Kurtulmuş, "Bunun bir şekilde yeni iç tüzükle birlikte giderilebileceğine inanıyorum." dedi.

TBMM'de görev alan milletvekili danışmanlarının ve siyasi parti gruplarında danışman, büro görevlisi kadrosunda bulunan personelin maaş ve özlük haklarıyla ilgili sorunlara ilişkin Kurtulmuş, "Bu kadar üzerinde ittifak olunan bir meseleyse ben de Meclis Başkanı olarak bu konuyu bir vazife olarak telakki ediyorum." diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi'nin "Can Atalay" kararı

Türkiye İşçi Partisinden milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay konusunda TBMM'nin tavrının açık olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, milletvekillerinin ant içme gününde Can Atalay'ın ismi okunarak milletvekili listesinde olduğunun TBMM kayıtlarına geçirildiğini, ardından özlük haklarının verildiğini, komisyonlardaki bağımsız milletvekillerine düşen haklar çerçevesinde İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi olarak seçildiğini anlattı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"TBMM'nin kendisini mahkeme yerine koyup Can Atalay'ın kararıyla ilgili bir mahkeme kararı çıkartması herhalde düşünülemez, böyle bir şey beklenemez. Meclis Başkanı olarak şunu yaptım: Daha önce yaşanan durumlarla karşılaşmamak için 28 Eylül 2023'te Yargıtay kararı onadı ve bu karar hemen bir gün sonra TBMM'ye getirildi. Ben, bugüne kadar bu kararı TBMM Genel Kuruluna sevk etmedim. Anayasa Mahkemesinin kararı ortada. Anayasa Mahkemesi kararından sonra herhalde ilgili mahkeme de kararını verecek ve Meclis de gereğini yerine getirecektir."

"Mülakat olmadan, noter huzurunda"

Kurtulmuş, Meclis'te, kadrolu, sözleşmeli, sürekli işçi, milletvekili danışmanı, koruma personeli ile grup, divan, komisyon ve diğer birimlerde toplam 7 bin 308 kişinin çalıştığını bildirdi.

Kurtulmuş, dile getirilen iddiaların aksine, milletvekili danışmanlarından 200 kişinin Meclis'te danışman olarak işe alınmadığını söyledi.

Meclis'te işçi olarak çalışanların maaşlarında, sendikanın talep ettiğinin bile üstünde özlük haklarında iyileştirme yapıldığını anlatan Kurtulmuş, "TBMM destek hizmetlerinde işçi statüsünde çalıştırılmak üzere 250 kişi alınacak. İlana çıkıp yıl sonuna kadar bu sürecin bitirileceğini ümit ediyorum. Bu 250 kişi mülakat olmadan noter huzurunda çekilecek kurayla işe yerleştirilecek." bilgisini verdi.

TBMM Başkanlığına gelen soru önergelerini hemen ilgili bakanlıklara gönderdiklerini kaydeden Kurtulmuş, neredeyse 10 binlerle ifade edilen sorular olduğunu ama bu soruların cevaplanması konusunda bakanlıkları sıkıştırdıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştayın 2024 yılı bütçeleri kabul edildi.

(Bitti)