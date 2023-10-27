2024 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024 yılı bütçe tekliflerinin 2023'e göre yüzde 69,3 artışla 9 milyar 536 milyon lira olduğunu bildirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024 yılı bütçe tekliflerinin 2023'e göre yüzde 69,3 artışla 9 milyar 536 milyon lira olduğunu bildirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis Başkanlığının 2024 yılı bütçesinin sunumunu yapan Kurtulmuş, parlamenter diplomasi alanını çok sıkı bir şekilde takip edeceklerini söyledi.

Kurtulmuş, Meclis'teki dostluk gruplarının, ayrıca bazı parlamenter asamble üyesi olan milletvekillerinin güçlü bir şekilde çalıştığını dile getirerek, "Bu çalışmaların önümüzdeki dönemde daha etkin hale getirilerek sürdürülmesi gerektiğini ifade etmek isterim." dedi.

Parlamenter diplomasinin, dünyada en etkin yumuşak güç olarak işlerlik kazandığını anlatan Kurtulmuş, TBMM'nin de parlamenter diplomasi faaliyetlerini en uygun ve etkin bir şekilde sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Meclisin asıl üyesi olduğu 12, gözlemci üyesi olduğu 3 parlamenter asamble ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonuyla yürütülen faaliyetlere ek olarak ihtisas komisyonları ve dostluk gruplarının da parlamenter diplomasi alanında etkin bir rol oynadıklarını dile getiren Kurtulmuş, kurulması öngörülen El Salvador, Trinidad ve Tobago dostluk grupları ile dostluk grubu kurulan ülke sayısının 147'ye ulaşacağını kaydetti.

Göreve geldikten sonra gerçekleştirdiği ziyaretlere dair bilgi veren Kurtulmuş, İslam Ülkeleri İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliğine (İSİPAB) üye ülke meclis başkanlarıyla "Filistin topraklarındaki ciddi gelişmeler" konulu ve verimli bir çevrim içi konferansa katıldığını hatırlattı.

Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Dönem Başkanlığını ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Dönem Başkanlığını da yürüttüklerini söyledi.

Seçime katılan partilerin tamamına 100. yıl daveti

28. Dönem'de Meclis'te gerçekleşen tören ve etkinliklere de değinen Kurtulmuş, Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında, 29 Ekim'de Cumhuriyet'in ilan edildiği Birinci TBMM'de sembolik değeri yüksek bir tören yapacaklarını belirtti.

Son seçime katılmış partilerin tamamının genel başkanlarına da davetiye gönderildiğini ifade eden Kurtulmuş, törene bütün parti gruplarını beklediklerini söyledi. Numan Kurtulmuş, güzel bir etkinlik olacağını vurgulayarak, "Bir asır sonra, ilk kuruluşun kahramanlarının evlatları, torunları olarak o ilk günkü onuru ve coşkuyu yaşayacağız ve hep beraber ayakta, Cumhuriyet'imizin kuruluş metninin okunmasını temin edeceğiz." diye konuştu.

TBMM Şeref Holü'nde "Belgelerle Cumhuriyetin Yüzüncü Yılı Fotoğraf Sergisi"ni açacaklarını, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen geçit töreni kapsamında TSK Armoni Mızıkası ve Mehteran Birliği konserlerine ev sahipliği yapılacağını anlatan Kurtulmuş, 29 Ekim'i TBMM çatısı altında da coşkuyla kutlayacaklarını vurguladı.

Kurtulmuş, TOKİ ile TBMM arasında 7 Aralık 2021'de imzalanan protokol kapsamında 16 Eylül 2022'de Florya Atatürk Köşkü ve Sosyal Tesislerine ait güçlendirme ve tadilat işine başlandığını hatırlattı.

Çalışmaları bizzat yerinde gördüğünü anlatan Kurtulmuş, sosyal tesisin kısa bir süre içinde bitirilmesini beklediğini söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'te ciddi bir yer sorunu olduğunu belirterek, Meclis kampüsünde kütüphane, sergi ve konferans salonlarının bulunacağı, tarihi yapıyla uyumlu, yüksek olmayan bir binanın yapılmasının planlandığını kaydetti.

"Bütçe teklifinin yüzde 96,4'ü cari, yüzde 3,6'sı yatırım giderlerinden oluşuyor"

Bu yılki bütçelerinin 5 milyar 480 milyon 588 bin lira olduğunu, yıl içinde de 80 milyon lira eklendiğini aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bu ödeneğin 19 Ekim itibarıyla 4 milyar 498 milyon 359 bin 585 lirası, yani yüzde 80,3'ü harcanmıştır. Yıl sonu bütçe gerçekleştirilmesinde ise harcama oranının yüzde 98 oranında olmasını bekliyoruz. 2024 yılı bütçe teklifi 9 milyar 536 milyon 586 bin liradır ve komisyonumuza bu şekliyle sunulmuştur. 2024 yılı bütçe teklifinin yüzde 96,4'ü cari giderlerden, yüzde 3,6'sı ise yatırım giderlerinden oluşmaktadır. Görüldüğü gibi 2024 yılı bütçesinin yüzde 69 gibi büyük bir kısmı personel giderlerinden oluşuyor. Öte yandan, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da TBMM bütçesinde, TBMM'ye bağlı Kamu Denetçiliği Kurumu'na 235 milyon 42 bin lira pay ayrılmıştır. Bu toplam bütçemizin yüzde 2,5'dir."

Ayrıca yasa gereği Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna Hazine yardımı olarak TBMM bütçesinden 267 milyon 138 bin lira pay ayrıldığını söyleyen Kurtulmuş, "2024 yılı bütçe teklifimiz, 2023 yılı toplam ödeneği olan 5 milyar 598 milyon 588 bin liraya göre yüzde 69,3 oranında artarak 9 milyar 536 milyon lira olmuştur." dedi.

Kurtulmuş, TBMM bütçesinin 2025 için 12 milyar 257 milyon 956 bin lira, 2026 için ise 15 milyar 482 milyon 258 bin lira olarak öngörüldüğünü de kaydetti.

(Bitti)

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