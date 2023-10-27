2024 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay Başkanlığının 2024 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay Başkanlığının 2024 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.
Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, komisyonda, Meclis Başkanlığının 2024 bütçesinin sunumunu yapıyor.
Kaynak: AA / Politika