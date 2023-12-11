2024 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, "Gelin sivil, kuşatıcı bir anayasayı milletimizle buluşturalım. Hakları garanti altına alalım. Bu 12 Eylül darbe anayasasından kurtulalım." dedi.

Ak Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, "Gelin sivil, kuşatıcı bir anayasayı milletimizle buluşturalım. Hakları garanti altına alalım. Bu 12 Eylül darbe anayasasından kurtulalım." dedi.

Ala, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde AK Parti Grubu adına söz aldı.

Bütçenin, "Türkiye Yüzyılı" ve "güçlü, müreffeh Türkiye" vizyonuyla hazırlandığını söyleyen Ala, bütçenin, eğitimi ve sağlığı, nitelikli üretimi, katma değerli dönüşümü ve güçlü büyümeyi desteklediği; adalet, güvenlik, enerji, tarım, ulaştırma, sanayi ve tüm sektörlerde, üretilen katma değerin artırılması için önemli imkanlar sağlayacağını dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin Türkiye'ye maliyetinin, tüm dünyada 2023'ün ilk yarısında yaşanan afetlerin toplam maliyetinin yarısından fazla olduğunu aktaran Ala, milletin depremler sonrasında tek yürek olduğunu kaydetti.

Şehirlerin hızla ayağa kalkması için bu yıl ek bütçe yapıldığını ve 483 milyar liralık kaynak ayrıldığını, 2024 bütçesinde de depremin yaralarını sarmak için 1 trilyon 28 milyar liralık kaynak ayrılacağını anlatan Efkan Ala, "Bütün imkanlarımızla depremin yaralarını sarmakta kararlıyız, bu noktada hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık, kaçınmayacağız." dedi.

"Bu millet sizi asla affetmeyecektir"

Ala, İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediğini, kendilerine "gelişmiş" diyen ülkelerin soykırımı sadece izlemekle kalmadığını, hayasızca desteklediğini vurguladı.

Filistin'de bombalananın "insanlığın onuru" olduğunu dile getiren Ala, "Zerre kadar vicdanı ve ahlakı olan, insanlıktan nasibini almış herkes, bu en ahlaksız en zalim en sapkın işgal karşısında ayağa kalkmalıdır. Türkiye, tam bu noktada, küresel vicdanın sesi olmuştur. Milyonlar, İstanbul başta olmak üzere, bütün şehirlerimizde bu alçak soykırıma karşı duruşunu ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımız, baş döndürücü bir diplomatik seferberlik başlatmış, sayısız devlet ve hükümet başkanıyla görüşmüş ve dünyayı bu hayasız saldırıyı durdurmaya çağırmıştır." diye konuştu.

"Alçak saldırılara karşı canları pahasına mücadele edenleri 'terörist' olarak tanımlamak, izahı mümkün olmayan bir hezeyandır, gaflettir, delalettir." ifadesini kullanan Ala, şöyle devam etti:

"Şu ifadelere bir bakın: 'Erdoğan tarafından Hamas'ın bir terör örgütü olarak kabul edilmemesini tamamen reddediyoruz' diyor. Bunu kim söylüyor? Bu ülkenin ana muhalefeti CHP Genel Başkanı. Şimdi de çıkmış Filistin'den bahsediyorsunuz. Siz kim, Filistin kim? Filistinlilere karşı yaptığınız bu ayıbı siyasi hayatınız boyunca temizleyemeyeceksiniz. Bunun utancıyla yaşayacaksınız. Bu utanç verici cümleler Cumhuriyet Halk Partisinin siyasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Bu millet sizi asla affetmeyecektir."

"Ülkesini işgale karşı korumak mı terör? İnsanını, ailesini, çocuklarını savunmak mı terör? Soykırıma karşı direnmek mi terör? Bu nasıl bir çürümüşlüktür? Bu nasıl bir ahlaki çöküntü?" sorularını yönelten Ala, "Biz bu haklı mücadeleyi, saygıyla selamlanması gereken, bütün imkanlarla desteklenmesi icap eden onurlu bir direniş olarak görüyoruz. Onları selamlıyoruz." dedi. Ala, bu duruşun selamlanması için aynı dinden, aynı milletten olmanın gerekmediğini kaydetti.

"Sizin siciliniz bozuk, bagajınız taşınamayacak kadar ağır"

Gazze'nin Filistin toprağı ve Gazze'nin Filistinlilerin olduğunu ifade eden Ala, Türkiye'nin Filistinlilerin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, "Siz bundan önce de Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için mücadele eden kahramanlara, Ermeni tezlerini tekrar edercesine 'Türkiye Azerbaycan'a cihatçı gönderiyor' diyen zihniyetsiniz. Bu millet sizi çok iyi tanıyor. Sizin bu konularda siciliniz bozuk, bagajınız taşınamayacak kadar ağırdır. Bu bagajı siz değil memleket taşıyamaz." şeklinde konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşında en etkili inisiyatifi Türkiye'nin aldığını vurgulayan Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreçte dünyanın ilgiyle ve takdirle izlediği bir liderler diplomasisi yürüttüğünü söyledi.

Ala, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'ni hatırlatarak, "Kardeşlerimizin tahliyesi için iki tahliye helikopterini gönderemeyen Türkiye'den, bugün Karabağ topraklarını azat etmek için istedikleri kadar, kendi ürettiğimiz helikopterlerimizi, İHA'larımızı, SİHA'larımızı gönderen bir Türkiye'ye ulaştık." ifadesini kullandı. Ala, muhalefet sıralarına, "Alkışlayın bunu. Bu memleket aynı zamanda sizin." diye seslendi.

Türkiye'den İHA ve SİHA alabilmek için bazı ülkelerin sıra beklediğinin altını çizen Ala, savunma sanayi ihracatının 5 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

"Yasaktan anlarsınız"

Terörle mücadelenin, terör örgütlerinin yuvalandığı ülkelerde ve yerlerde yürütüldüğünü vurgulayan Ala, "Terörle etkili mücadelede vatandaşlarımızın hak ve hukukunu korumak, vatandaşla teröristi kesin bir biçimde ayırmak bizim temel şiarımızdandır, temel politikamızdır. Siyasetle terör arasında kalın bir çizgi çizemeyenler aslında vatandaşlarımıza ağır bir bedel ödetiyorlar. Siyasetle terör arasına kalın bir çizgi çizin. Çizin de millet bu bedelleri ödemesin." değerlendirmesinde bulundu.

Efkan Ala, Türkiye'de AK Parti iktidarları döneminde büyük bir değişimin ve dönüşümün yaşandığını belirtti.

Türkiye'de yapılanları anlattığı sırada muhalefet milletvekillerinin laf atması üzerine Ala, "Siz yasaktan anlarsınız. Hizmetten nereden anlayacaksınız?" ifadesini kullandı.

Başı açık, başı kapalı herkesin üniversitede eğitim aldığını dile getiren Ala, AK Parti'nin reformların partisi olduğunu; sessiz devrimlerin gerçekleştirildiğini, temel hak ve özgürlükler konusunda birçok reforma imza atıldığını kaydetti.

Türkiye'yi "defolu demokrasiden" kurtardıklarını vurgulayan Ala, hedeflerinin "ileri demokrasi" olduğunu vurguladı.

Vesayet rejimine son verdiklerini dile getiren Ala, Türkiye'nin AK Parti ile siyasi alanda makas değiştirdiğini ifade etti.

"Ceketinizi çıkarsanız asmak için bir çiviniz yok"

Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Genel Kuruldaki konuşmasını eleştirerek, şunları söyledi:

"Biraz önce CHP Genel Başkanı konuştu. 'CHP'de değişim oldu mu, olmadı mı' tartışmalarına noktayı koyun. Vizyon yok, hedef yok. Hakaret, yalan, hamaset çok. Yapıcı değil yıkıcı, birleştirici değil ayrıştırıcı, buna bir de bilgisizlik eklenmiş. Hayırlı uğurlu olsun. CHP tarafında, cephesinde değişen bir şey yok. Sıkışınca 'milli mücadele' diyorsunuz. Milli mücadele, milletindir. Siz, milleti CHP'den ibaret mi zannediyorsunuz. Çok partili hayata geçtiğimizden haberiniz yok galiba. Çok partili hayata geçtiğimizden beri ceketinizi çıkarsanız asmak için bir çiviniz yok memlekette."

Ala, "Bizim tarihimiz Medine Sözleşmesi'yle, Veda Hutbesi'yle başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şarlatanlıklarla lider olunmaz. Siz 28 Şubat darbesini alkışladınız, '28 Şubat bin yıl sürecek' diyenlerle kol kola girdiniz." ifadesini kullandı.

Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırarak lider, AK Parti'ye saldırarak iktidar olunmayacağını belirtti.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünün kutlandığını anımsatan Ala, yeni bir yüzyılın eşiğinde bulunulduğuna dikkati çekti. Ala, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı, büyümenin, ihracatın, teknolojinin, kalkınmanın yüzyılıdır. Biz istiyoruz ki 85 milyon bu yürüyüşe katılsın. Bu yürüyüşü kolaylaştırmak için de gelin sivil, kuşatıcı bir anayasayı milletimizle buluşturalım. Hakları garanti altına alalım. Bu 12 Eylül darbe anayasasından kurtulalım. Aziz milletim, milli iradenin asıl sahibi sizsiniz. Son seçimlerde Cumhur İttifakı'nı hem Parlamentoda hem de idarede iş başına getirdiniz. Türkiye'nin önünü açtınız. Mahalli idareler seçimlerine gidiyoruz, milletimiz yine Cumhur İttifakı'nı destekleyecektir."