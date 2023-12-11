2024 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, fiyat istikrarı ve finansal istikrarın sağlanmasının başlıca gündem konuları olduğunu belirterek, "Dar gelirli vatandaşlarımızın, emeklilerimizin, memurlarımızın, işçilerimizin ve esnafımızın da enflasyona ezdirilmemesi için kararlılığın devam etmesini diliyoruz.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, fiyat istikrarı ve finansal istikrarın sağlanmasının başlıca gündem konuları olduğunu belirterek, "Dar gelirli vatandaşlarımızın, emeklilerimizin, memurlarımızın, işçilerimizin ve esnafımızın da enflasyona ezdirilmemesi için kararlılığın devam etmesini diliyoruz." dedi.

Akçay, TBMM Genel Kurulunda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde MHP Grubu adına söz aldı.

Türkiye'nin, tüm olumsuzluklara rağmen istikrar içinde Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini dile getiren Akçay, aziz milletin 14 ve 28 Mayıs 2023 seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni üçüncü kez teyit ve tescil ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini milli iradenin seçtiğini, bu seçimleri referandum olarak görenlerin ve gösterenlerin heveslerinin kursaklarında kaldığını ve kendi iddialarına yenik düştüklerini belirten Akçay, "Seçimlerde adeta ganimet ve yağma taksimi yaparcasına önüne gelene cumhurbaşkanı yardımcılığı sözü verenlerin, imzaladıkları gizli protokollerle birbirlerine bakanlık ikram edenlerin, bürokraside binlerce atama listeleri hazırlayanların, demokrasi, milli irade namına ve istikrar adına ülkemize verebilecekleri bir faydanın olmadığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP'li Akçay, terörle mücadelenin, Türkiye'nin öncelikli meselesi olduğunu vurgulayarak, kahraman güvenlik güçlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı etkin ve başarılı bir mücadele yürüttüğünü; bir zamanlar terörle anılan il, ilçe ve köylerin huzur beldeleri haline geldiğini vurguladı.

İsrail'in Filistin'deki katliamlarının asıl nedeninin "büyük İsrail projesi" olduğunu söyleyen Akçay, "İsrail'in inanç bazlı ve tarihi arka planı olan, Nil'den Fırat'a kadar sözde vadedilmiş topraklarda hakimiyet kurma hedefinin nihai aşaması ve hedefi Türkiye'dir. Türk milleti bu projeye asla müsaade etmeyecektir. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve toprak bütünlüğünü haiz Filistin Devleti mutlaka kurulmalıdır. İsrail tazminat ödemeye mahkum edilmeli, katil Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalıdır." diye konuştu.

Erkan Akçay, Türkiye'nin, bir taraftan meşru haklarına göz dikenlere hadlerini bildirirken diğer taraftan "yurtta barış, dünyada barış" parolasıyla diplomasinin cazibe merkezi haline gelmeye başladığını belirterek, Türkiye'nin dış politikada sahada ve masada meselelere hakim ve etkin konuma geldiğini ifade etti.

Akçay, gelecek yüzyıllara damga vuracak enerji politikalarını adım adım hayata geçiren Türkiye'nin, dünyanın en gelişmiş hidrokarbon arama filolarından birini kurarak kendi doğal gaz ve petrolünü aramaya başladığını hatırlattı.

Enflasyon hedeflerine de değinen Akçay, "Fiyat istikrarının ve finansal istikrarın sağlanması başlıca gündem konumuzdur. Ayrıca, dar gelirli vatandaşlarımızın, emeklilerimizin, memurlarımızın, işçilerimizin ve esnafımızın da enflasyona ezdirilmemesi için kararlılığın devam etmesini diliyoruz." dedi.

"Reform paketlerine katkımız ve desteğimiz sürecek"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, 6 Şubat tarihli depremlerin ardından şehirleri yeniden inşa ve ihya etme sürecinin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü dile getirerek, ekonomiye etkileri devam eden bu sürecin, istikrar ortamının da sürmesiyle milletin refahının yükselmesi; huzurlu, güvenli yuvalarına kavuşması ile nihayet bulacağını söyledi.

Bülbül, 2022'de yüzde 84 seviyesini gören enflasyon oranının, geçen ay itibarıyla yüzde 60 seviyelerine gerilediğine işaret ederek, "Gelir dağılımındaki adaleti etkileyen, vatandaşlarımızın alım gücüne etki eden enflasyondaki artış hızının sıkı para ve maliye politikalarının eşgüdümlü ve kararlı bir şekilde uygulanması neticesinde düşüş eğiliminde olduğu ve olacağı gözlemlenmektedir. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomik büyüme modelinin uygulanmasıyla ülkemiz ekonomisine olumlu olarak yansıyacak olan bu gelişmeleri memnuniyetle karşılıyor, ekonomik refahın giderek artacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türk demokrasisinin istikrar ve uzlaşı ortamına kavuştuğunu dile getiren Bülbül, "Yürütmenin yüzde 50+1 gibi yüksek bir oran temsiliyle seçilebilmesi milli iradenin meşruiyetini ve gücünü tahkim etmiştir. Yönetimde sağlanan istikrar iç ve dış politikada milli bekamıza yönelen tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmiştir." diye konuştu.

Muhammed Levent Bülbül, yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyaç olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"MHP olarak bu doğrultuda cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 100 maddelik anayasa önerisi taslağımız 4 Mayıs 2021'de kamuoyuyla paylaşılmıştır. Milletimizin tamamını ilgilendiren meselelerde, toplumsal zeminde ortak mutabakatın sağlanmasına önem vermekteyiz. Bu doğrultuda Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun gerçekleşmesine temel teşkil edeceğini düşündüğümüz milli ve sivil bir anayasanın ortak mutabakatla oluşturulmasını ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında evleviyetle uygulamaya konulmasını arzu ediyoruz."

Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem planları doğrultusunda gerçekleştirilen kolaylaştırma ve iyileştirme amaçlı tüm düzenlemeleri desteklediklerini, bunların devamı niteliğinde olacak reform paketlerine katkı ve desteklerinin süreceğini belirten Bülbül, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ni desteklediklerini bildirdi.