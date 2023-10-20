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2024 Yılı Bütçesi Görüşmeleri Başladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Bütçe müzakereleri bir aylık bir sürede gerçekleştirilecek ve toplam 226 Sayıştay raporu ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunumuyla birlikte ara verilecek ve kamu kurum ve kuruluşlarının bütçe görüşmeleri 24 Kasım Cuma günü tamamlanacak.