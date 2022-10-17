2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM'de Politika Haberleri 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu2023 Merkezi Yönetim bütçe Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu 2023 Merkezi Yönetim bütçe Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklife göre, 2023 bütçesinde giderlerin 4,47 trilyon TL, gelirler 3,81 trilyon TL olarak öngörülüyor. Bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 3,5 olarak öngörüldü. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Politika Haberler

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