2022 yılı ek bütçesi TBMM Genel Kurulunda

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirirken, "Bu ekonomik tablodaki bozulma, dünya konjonktüründen öte mevcut hükümetin uygulamış olduğu yanlış politikadan kaynaklanmaktadır." dedi.

Şener, TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde CHP Grubu adına konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin sunumunda Türkiye'de her şeyin güllük gülistanlık olduğu ve vatandaşın hiçbir sıkıntısı bulunmadığı yönünde bir söylem bulunduğunu savunan Şener, sunumu coşkuyla ve heyecanla alkışladıklarını söylediği AK Partili milletvekillerini eleştirdi.

CHP'li Şener, iktidarın vatandaşın, çiftçinin, esnafın durumundan haberdar olmadığını savunarak, " Türkiye'den bu kadar habersiz bir siyasi kadronun iktidarda olmasından daha büyük talihsizlik olamaz. Ne demiş şair 'Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz/ Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.' Sözlerle bu ülke düzelmez, nutuk atmakla hiç düzelmez. Bu memleketteki dertleri, sıkıntıları bileceksiniz, kabul edeceksiniz ve bu sıkıntıların tek bir sorumlusu olduğuna inanacaksınız, o da bu hükümettir. Ondan sonra kolları sıvayıp çözüm yolları arayacaksınız, muhalefete kulak vereceksiniz ne diyor, neyi eleştiriyor diye. Maalesef muhalefeti dinleme huyu, alışkanlığı da yoktur. 'Biz bildiğimizi yaparız.' diyorlar, yaptıkça da memleketi batırıyorlar." sözlerini sarf etti.

Türkiye Ekonomi Modeli'ne geçildiği günlerde dolar kuru 8 lirayken bugün 16,60 lira olduğunu anlatan Şener, "Son bir yılda dolar yüzde 100'ün üzerinde arttı. Dünyada ham petrolün fiyat artışı yüzde 64 ama Türkiye'de mazotun fiyat artışı kaç? Yüzde 316. 'Dünyadan geldi bize...' Dünyadan gelmedi. Bu ekonomik tablodaki bozulma, dünya konjonktüründen öte mevcut hükümetin uygulamış olduğu yanlış politikadan kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Dibi olmayan kevgir gibisiniz"

CHP'li Şener, dış ticaret açığının bu yıl geçen yıla göre 2 katından fazla arttığını belirterek, "Hani eylül ayında ilan ettiğiniz ekonomik model dış ticaret açığını kapatacaktı, cari fazla verecekti? Niye yok? Üstelik ihracatın kalitesini bozdunuz. Dış ticaret hadleri tarihin en düşük seviyesinde. İthal ettiğiniz ürünlerin değeri yüzde 40 artmış, ihraç ettiğiniz ürünlerin değeri yüzde 12 artmış. Türkiye dünyayı besliyor ucuz ürettikleriyle, ucuz sattıklarıyla; yabancı ülkelerin tüketicilerini besleyen bir ekonomi kurmuşsunuz." görüşlerini savundu.

İktidarın politikalarının ülkenin geleceğini karartmaya yönelik olduğunu iddia eden Şener, "Bu ülkenin geçmişte biriktirdiklerini sattınız, yediniz, bitirdiniz. Yaşayan insanlardan daha çok vergi topladınız, onu da bitirdiniz. O yetmedi, bütün hükümetlerden daha fazla borçlanmak suretiyle Türkiye'nin geleceğini de harcamaya başladınız. Ne bulursanız tüketiyorsunuz. Dibi olmayan kevgir gibisiniz ne akıtırsanız boşaltıyorsunuz aşağıya. Bu ülkede vatandaşlığı bile sattınız. Neyi var neyi yok, ülkenin ne kadar değeri varsa hepsini satıyorsunuz." diye konuştu.

Şener, 2022 yılı bütçesi TBMM'de görüşülürken iktidarın yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 9,8 olduğunu anımsatarak, "Şimdi yıl sonu enflasyonun bile yüzde 64 olacağından bahsediliyor. 'Yüzde 73,5.' diyor ama halkın yaşadığı enflasyon çok daha fazladır. Halkın yaşadığı enflasyon, bağımsız kuruluşların hesapladığı enflasyon yüzde 150-200 civarındadır. Hükümet olarak enflasyonu yüzde 9,8 olarak öngörüp de buraya 'Efendim, enflasyon yüzde 73'e çıktı.' diye bir bütçe getirmeniz başarıyı mı ifade eder, başarısızlığı mı ne yaptığını bilen bir hükümeti mi bilmeyen bir hükümeti mi gösterir? İşin açıkçası ne yaptığını bilmeyen bir hükümet vardır." sözlerini sarf etti.

Ek bütçede öngörülen verginin üçte ikisinin düşük gelir gruplarından toplanacağını söyleyen Şener, "Böyle bir zulmü kimse yaşamamıştır, bu hükümet varken bu zulümler devam eder." ifadesini kullandı.