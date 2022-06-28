2022 yılı ek bütçesi TBMM Genel Kurulunda

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, " Türkiye'de bir ekonomik kriz var, Türkiye'de bir yönetim krizi var. Türkiye'nin ekonomisinin sebepleri belli; güven yok." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmeler sürüyor.

Tatlıoğlu, teklifin tümü üzerine yaptığı konuşmada, dünyanın her yerinde bütçelerin yol haritası olarak görüldüğünü ve ciddiye alındığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2022 yılı bütçesinin 211 milyar dolar olduğunu anımsatan Tatlıoğlu, "Bu bütçe 17 Aralık'ta Sayın Fuat Oktay sunarken 144 milyar dolara düştü. Bütçe onaylandığında 107 milyar dolara geriledi. Hani ne oldu 211 milyar doların mal ve hizmet alımı, millete sunumu? Her tarafa yağmur yağdı pandemide ama bizi sel götürüyor. Neden biliyor musunuz? Daha önce alıp da yerine harcamadığınız harcama kaynakları yüzünden. Şimdi, henüz görüşülürken darmadağın olmuş bir bütçe." dedi.

Ülkelerde ender olarak 6 aylık bütçenin olduğunu söyleyen Tatlıoğlu, "Biri bizde oldu ve bu tür bir iz bırakmada üzerinize yok. Türkiye'yi anlatmak için başka bir fotoğrafa ihtiyaç yok. Türkiye'de bir ekonomik kriz var, Türkiye'de bir yönetim krizi var. Türkiye'nin ekonomisinin sebepleri belli; güven yok." ifadesini kullandı.

"Türk lirası tasarruf aracı olmaktan çıkmıştır"

İktidarın Türk lirasını ekonomiden kovduğunu ileri süren Tatlıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türk lirası milli bayrağımızdır, maddi bayrağımızdır ve bunu Sayın Erdoğan'ın ekonomi yönetimi Türkiye'den kovmuştur. Bugün, Türk lirası tasarruf aracı olmaktan çıkmıştır, yakında değişim ve değer aracı olmaktan da çıkma sürecindedir. Neden enflasyon yüzde 70'de? Merkez Bankasının arka kapıdan döviz satışı yüzünden. Neden millet fakruzaruret içerisinde? Türk lirasını kovduğunuz için. Elektrik satışlarını dolarla yaptınız, borçlanmayı dolarla yaptınız. 160 milyar dolara yakın KÖİ projelerini dolarla yaptınız. Millete, 'Gelin, Türk lirasına güvenin' diyorsunuz. Peki, neden aynı şeyi döviz garantili yandaş müteahhitlere söylemiyorsunuz? Neden bugün çıkıp 'Türk lirasının güvene ihtiyacı var. Bu döviz garantili ihaleleri Türk lirasına çevirdik' demiyorsunuz? TMSF'ye çökülmüş ses yok, İstanbul Havalimanı'nın ödemeleri ertelenmiş bilen yok, ses yok, onun için de karşımızda bütçe bu, enflasyon bu."

Yolsuzluğun olduğu her yerde yoksulluğun ve enflasyonun olduğunu söyleyen Tatlıoğlu, iktidarın Türk lirasının değerlenmesi için çalışması gerektiğini vurguladı.

Tatlıoğlu, "Acil çözüm şudur: Sayın Erdoğan buraya bütçe sevk etmiş, bununla beraber istifa talebini de sevk etseydi gerçekten Türkiye'de ekonominin nasıl canlandığını bu koridorlardan, bu salonlardan çıkmadan görürdük. Bir hükümetin, bir yönetimin demokratik ülkede istifa etmesi için hangi şartlar gerekiyor yazalım ve hangisi yok bir bakalım. Vicdanlarımızla konuşalım, menfaatlerimizle değil vicdanlarımızla konuşalım." değerlendirmesini yaptı.