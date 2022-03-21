2021 yılında CİMER'e 6,5 milyon, Açık Kapı'ya 1,5 milyon başvuru yapıldı

Kamu Başdenetçisi '28 Şubattan 2023'e Türkiye' konferansına katıldı

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç:

"28 Şubat, Türkiye'ye en az 20 yıl kaybettirdi"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir konferansa katılmak için gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç yaptığı konuşmada 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne 6,5 milyon, Açık Kapı'ya 1,5 milyon başvuru yapıldığını söyledi.

Eskişehir'de düzenlenen '28 Şubat'tan 2023'e Türkiye' adlı seminere katılan Kamu Başdenetçisi ve İslam Birliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Malkoç, açıklamalarda bulundu. Kur'an'ı Kerim tilavetiyle başlayıp Kamu Denetçileri Kurumu'nun tanıtım videosunun izlendiği konferansta söz alan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 28 Şubat'ın Türkiye'ye verdiği zararlar hakkında konuştu. 28 Şubat'ın yaşanmaması durumunda Türkiye'de oluşabilecek farklılıklara değinin Şeref Malkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kurulan CİMER ve Açık kapı hakkında 2021 yılına ait sayıları verdi.

"28 Şubat, Türkiye'ye en az 20 yıl kaybettirdi"

28 Şubat 1997'de yaşanan olayların Türkiye'ye en az 20 yıl kaybettirdiğini belirten Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 28 Şubat'ı FETÖ'cülerin staj yeri olarak tanımladı. Yaşanan olaylarda 300 milyar doların üzerinde paranın yok olduğunu belirten Malkoç, "28 Şubat, bir bakıma FETÖ'cülerin staj yeriydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi raporunda var. 300 milyar doların üzerinde para 28 Şubat'ta yok edildi. Eğer 28 Şubat olmasaydı, Cumhurbaşkanımızın açtığı 15 Temmuz Köprüsü, 18 Mart'ta açılan Çanakkale Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Türkiye'de bulunan 56 tane havaalanı, Türkiye'de var olan hızlı tren sistemi o yıllarda bitmiş olacaktı. 28 Şubat bu anlamda Türkiye'ye en az 20 yıl kaybettirdi. 28 Şubat olmasaydı bugün fert başına düşen milli gelir en az 18-20 bin dolar olacaktı" ifadelerini kullandı.

"Emine Erdoğan, başörtülü olduğu için GATA'ya alınmadı"

Şeref Malkoç konuşmasının bir bölümünde 2007 yılında kısmi felç geçirdiği için Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde tedavisine devam eden Nejat Uygur'un eşiyle telefonda görüştükten sonra ziyarete gitmek isteyen Emine Erdoğan'ın yaşadığı durumu hatırlattı. Dönemin Başbakanı'nın eşinin başörtülü olduğu için hastaneye alınmamasına 'Haksızlık' diyen Malkoç, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde Nejat Uygur'u ziyarete gitmek istiyor. Ülkenin başbakanının eşi, başörtülü olduğu için içeriye alınmıyor. Bir ülkede bundan daha büyük haksızlık ve yanlışlık olabilir mi" sözlerine yer verdi.

2021 yılında CİMER'e 6,5 milyon, Açık Kapı'ya 1,5 milyon başvuru yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde vatandaşın bireysel başvurularla hakkını arayabileceği birçok kurum ve uygulamanın getirildiğini belirten Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, CİMER ve Açık Kapı'nın başvuru sayılarını verdi. Bu kurumların tamamının önemsendiğini belirten Şeref Malkoç, şunları söyledi:

"2010 anayasa değişikliğinden sonra Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kurulması, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, CİMER gibi 15'in üzerinde kurum kuruldu. Bunlardan en çok tanınanı ve bilineni CİMER. Biz bu kurumları önemsiyoruz. CİMER'e 2021 yılında 6,5 milyon başvuru olmuş. Kaymakamların açık kapıları var. Açık kapılara da 1 milyon başvuru olmuş. Ne güzel."