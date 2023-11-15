2020 Elazığ Depremi Mağdurları Yerinde Dönüşüm Yasası Kapsamına Alınmalı

Elazığ'da vatandaşların 2020 depreminden dolayı yaşadığı mağduriyetler halen tam olarak giderilemedi. Bu nedenle "Yerinde Dönüşüm Yasasına" ek düzenlemeler yapılarak 2020 deprem mağdurlarının da bu yasa kapsamına alınması talep ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra kentsel dönüşümün hız kazanması ve bu konuda mağduriyet yaşayan vatandaşlara yardım amaçlı çıkartılan yerinde dönüşüm hibe ve kredi başvuruları tamamlandı. Ancak daha önce yaşanan 2020 Elazığ depreminde çok sayıda vatandaş hak sahibi olamadığı gibi, evleri halihazırda yıkıldığı için kentsel dönüşüm kapsamından da yararlanamıyor.

"2020 ELAZIĞ DEPREMİNDEN DOLAYI MAĞDURİYETLER DEVAM EDİYOR"

Murat Erdoğan şunları söyledi:

"2020 yılında olan deprem nedeni ile bazı vatandaşlar hak sahibi olamadılar. Deprem sonrası binalar ağır hasarlı olarak yıkıldı. Bunlar kentsel dönüşümden de istifade edemediler. Şimdi yerinde dönüşüm yasası çıktı 6 Şubat tarihi itibarı ile. Yerinde dönüşüm yasası ise 6 Şubat depremlerinde evleri hasar gören depremzedeleri kapsıyor. 2020 yılında meydana gelen deprem nedeni ile zarar gören afetzedeler bundan istifade edemiyor. Çok sayıda mağdur var. Şayet yerinde dönüşüm kapsamına 2020 depreminde zarar gören afetzedeler de eklenirse büyük bir mağduriyet giderilmiş olur. Mümkün müdür; Afet Yasası Yönetmeliği'ne eklenecek bir madde ile bu mümkündür. Tabii ki bunu yukarıya taşıyıp, bu konudaki sorunları bildirmek gerekir. Biz bakan buraya geldiği zaman ona bu konudaki görüşümüzü bildirdik. O da olaya çok sıcak baktı. Şayet konu hem siyasiler hem mağdurlar hem de idareciler tarafından uygun bir şekilde sunulursa bu sorunun çözülebileceğine inanıyoruz.