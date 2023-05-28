Eskişehir'de yapılan 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti ve CHP'nin aldığı oy oranları ve milletvekili dağılımı açıklandı. Seçime katılım oranı da %88,63 olarak gerçekleşti.

Aylardır süren seçim maratonunda sona gelindi. Adaylar seçim çalışmalarını tamamlayıp sonuçları beklemeye geçerken vatandaşlar da ekranları başında seçim sonuçlarını takip etmeye başladı. Eskişehir sakinleri de kendi oy bölgelerinde kimin kazandığını araştırdı. Peki, Eskişehir 2018 seçim sonucu! 2018 Eskişehir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi parti kazandı? 2018 Eskişehir AK PARTİ CHP seçim sonucu!

2018 ESKİŞEHİR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUCU! KİM KAZANDI?

1 Kasım'da yapılan seçimde 6 milletvekili çıkarabilen Eskişehir ilinin 3 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne,3 milletvekili ise Cumhuriyet Halk Partisi'ne aitti.Bu seçime katılım %88,63 oranlarında gerçekleşmişti.

Eskişehir seçim sonuçları YSK verilerine göre açıklanacak ve vatandaşların bilgisine sunuluyor. Veriler tüm kaynaklardan takip edilirken haberler.com sayfaları da seçim takibi için en güvenilir kaynaklardan biri olarak öne çıkıyor. Sizler de 2018 SEÇİM SONUÇLARI için haberler.com seçim sayfasına TIKLAYABİLİRSİNİZ