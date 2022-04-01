19 vekile ait 23 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
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HDP'den 18, DBP'den 1 milletvekiline ait 23 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
HDP'den 18, DBP'den 1 milletvekiline ait 23 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
HDP'den Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, Siirt Milletvekili Sıdık Taş, Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'e ait 2'şer, Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, Diyarbakır milletvekilleri Semra Güzel, İmam Taşçıer, Ağrı milletvekilleri Abdullah Koç, Berdan Öztürk, Dirayet Taşdemir, Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, İzmir Milletvekili Murat Çepni, Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Mardin Milletvekili Ebru Günay, Batman milletvekilleri Feleknas Uca, Şırnak Milletvekili Nuran İmir'e ait 1'er ve DBP'den Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'e ait 2 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu. Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla Meclis'e gönderilen Cumhurbaşkanı fezlekeleri, Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.