19. Beijing-Tokyo Forumu Başladı

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 19. Beijing-Tokyo Forumu, Çin-Japonya ilişkilerinin geliştirilmesi için önemli bir platform olarak hizmet ediyor.

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- 19. Beijing-Tokyo Forumu Perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'de başladı.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve Dış İlişkiler Merkez Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, etkinliğin açılış töreninde video bağlantısı aracılığıyla bir konuşma yaptı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ise foruma bir kutlama mesajı gönderdi.

Bu yılın Çin- Japonya Barış ve Dostluk Antlaşması'nın imzalanmasının 45. yıldönümü olduğuna dikkat çeken Wang, yeni dönemde Çin-Japon ilişkilerinin geliştirilmesi için mütemadiyen çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Wang, Çin- Japonya ilişkilerinin geliştirilmesi için taahhütlerin yerine getirilmesi, işbirliğinin genişletilmesi, farklılıkların uygun şekilde ele alınması, dostluğun yeniden tesis edilmesi ve koordinasyonun artırılmasını içeren beş maddelik bir öneri ortaya koydu.

Kişida ise mesajında, Japonya ve Çin'in bölgede ve uluslararası toplumun genelinde barış ve refahın teşviki yönünde önemli sorumluluklar taşıdığını belirterek, iki tarafın diyalog yürütmesinin son derece önemli olduğunu söyledi.

2005 yılında başlatılan Beijing-Tokyo Forumu, her yıl düzenlenen ve Çin ile Japonya arasındaki etkileşim ve temaslar için önemli bir platform işlevi gören bir etkinlik.