Cumhurbaşkanı Erdoğan, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni"ne katıldı
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni"ne katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni"ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni"ne katıldı
ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni"ne katıldı.