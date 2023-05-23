1791 Anayasası'nın yıl dönümü Ankara'da kutlandı

POLONYA ve Litvanya arasında imzalanan 'İki Ulus Cumhuriyetinin 3 Mayıs 1791 Anayasası'nın kabulünün 232'nci yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyon ile kutlandı.

POLONYA ve Litvanya arasında imzalanan 'İki Ulus Cumhuriyetinin 3 Mayıs 1791 Anayasası'nın kabulünün 232'nci yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyon ile kutlandı.

Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyona, Polonya Büyükelçisi Maciej Lang, Litvanya Cumhuriyeti Büyükelçisi Ricardas Degutis, Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, diplomatik misyon şefleri ve davetliler katıldı. Ülkelerin milli marşlarının söylenmesi ile başlayan resepsiyonda, daha sonra konuşmalar yapıldı.