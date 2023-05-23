1791 Anayasası'nın yıl dönümü Ankara'da kutlandı
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POLONYA ve Litvanya arasında imzalanan 'İki Ulus Cumhuriyetinin 3 Mayıs 1791 Anayasası'nın kabulünün 232'nci yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyon ile kutlandı.
POLONYA ve Litvanya arasında imzalanan 'İki Ulus Cumhuriyetinin 3 Mayıs 1791 Anayasası'nın kabulünün 232'nci yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyon ile kutlandı.
Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyona, Polonya Büyükelçisi Maciej Lang, Litvanya Cumhuriyeti Büyükelçisi Ricardas Degutis, Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, diplomatik misyon şefleri ve davetliler katıldı. Ülkelerin milli marşlarının söylenmesi ile başlayan resepsiyonda, daha sonra konuşmalar yapıldı.POLONYA BÜYÜKELÇİSİ: TÜRKİYE GÜVENİLİR BİR ORTAKPolonya Büyükelçisi Maciej Lang, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Türkiye ile ilişkilerinin Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu yana çok önemli olduğunun altını çizen Lang, Türkiye'nin bugün bölgede güvenilir bir ortak olduğunu söyledi. Büyükelçi Lang ayrıca, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı olduğunu anımsatarak, Türkçe, 'Nice yıllara Türkiye' mesajı verdi.Bakan Yardımcısı Bozay ise Polonya, Litvanya ve Ukrayna'nın 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'ye verdiği desteği hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi. Bozay, "Davetiniz için teşekkür ederim. Sizden bugünkü ricam, aramızdaki bu iş birliğini artırmak ve daha birçok anayasa gününü birlikte kutlamak" dedi.LİTVANYA BÜYÜKELÇİSİ: BU ANAYASA AVRUPA'NIN DEĞERLERİYLE DE İLGİLİLitvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis de Anayasa Günü kutlama geleneğini Ankara'da sürdürmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bu anayasa sadece tarihle ilgili değil aynı zamanda Avrupa'nın değerleriyle de ilgiliydi" ifadesini kullandı.Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar da savaş döneminde yanlarında bulunan tüm ülkelere teşekkür ederek, kimsenin Ukrayna'nın bu kadar uzun süre direnebileceğini beklemediğini ancak Ukrayna'nın kendisine verilen destekler sayesinde hala ayakta olduğunu vurguladı.3 Mayıs 1791 tarihinde Büyük Meclis olarak da bilinen Dört Yıllık Meclis'in kabul ettiği Polonya-Litvanya Birliği Devlet Kanunu, o dönemde Avrupa'da kabul edilmiş ilk, dünyada ise ikinci anayasa olmuştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Türkay - Politika