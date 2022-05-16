16 kütüphaneye 'erişilebilirlik' logosu (2) - Haberler

'AİLEYLE İLGİLİ YAKLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKARACAĞIZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çalıştay sonrası 15-21 Mayıs Aile Haftası ile ilgili değerlendirmede bulundu. Yanık, ailenin önemine değinerek, Türkiye İstatistik Kurumu ile beraber yapılan Türkiye Aile Yapısı Araştırması'nın saha kısmının bittiğini söyledi.