16 kütüphaneye 'erişilebilirlik' logosu (2) - Haberler

16 kütüphaneye 'erişilebilirlik' logosu (2)
'AİLEYLE İLGİLİ YAKLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKARACAĞIZ'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çalıştay sonrası 15-21 Mayıs Aile Haftası ile ilgili değerlendirmede bulundu.
'AİLEYLE İLGİLİ YAKLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKARACAĞIZ'
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çalıştay sonrası 15-21 Mayıs Aile Haftası ile ilgili değerlendirmede bulundu. Yanık, ailenin önemine değinerek, Türkiye İstatistik Kurumu ile beraber yapılan Türkiye Aile Yapısı Araştırması'nın saha kısmının bittiğini söyledi.Araştırmanın sonuç ve yorumlama kısmına çalıştıklarını kaydeden Bakan Yanık, "Ergen profili araştırmamız var. Türkiye üniversite gençliği araştırması var. Boşanma sebepleri araştırmamız var. Şiddet ve şiddetin sebepleri araştırmamız var. Dolayısıyla bütün bu araştırmaların sonuçları ortaya çıktığında biz 84-85 milyon vatandaşımızın aileyle ilgili yaklaşımları, problemleri, dönüşen sosyolojik sonuçların ne olduğu, üniversite gençliğinin beklentileri, ergen profilindeki kardeşlerimizin beklentileri, şiddetin sebepleri ve sonuçları ile alakalı ölçümlemelerin tamamını boşanma sebepleri ile alakalı sebep ve sonuçları, kamuoyunun bu konuda ne düşündüğünü ortaya çıkarmış olacağız. Bunlar üzerinden ham sonuçları almaya başladık" diye konuştu.
Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Politika