16 ilde terör operasyonu: 51 şüpheli adliyeye sevk edildi

ŞANLIURFA merkezli 16 ilde düzenlenen 'Kahramanlar' isimli terör operasyonunda gözaltına alınan 51 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, geçen salı günü, terör örgütü PKK'nın istihbarat yapılanmasına yönelik, Şanlıurfa merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Şırnak, İstanbul, Bursa, Batman, Denizli, Adana, Kayseri, Antalya, Konya, Isparta ve Kocaeli'de düzenlenen baskınlarda 51 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'ya getirilen, aralarında Suriye uyrukluların da bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası bugün, güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. (DHA)