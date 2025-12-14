16'ncı Büyükelçiler Konferansı, 15-19 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek
Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 16. Büyükelçiler Konferansı, 15-19 Aralık 2025 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Konferans, 'Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika' temasıyla düzenlenerek büyükelçilerin bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirmesi amaçlanıyor.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından geleneksel olarak düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın 16'ncısı, 15-19 Aralık tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "16'ncı Büyükelçiler Konferansı, 15-19 Aralık 2025 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. Bu yıl 'Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika' temasıyla düzenlenecek Konferans kapsamında büyükelçilerimiz, bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirecek, ayrıca kurumsal konuları ele alacaklardır" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika