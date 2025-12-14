16'ncı Büyükelçiler Konferansı, 15-19 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek

DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından geleneksel olarak düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın 16'ncısı, 15-19 Aralık tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "16'ncı Büyükelçiler Konferansı, 15-19 Aralık 2025 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. Bu yıl 'Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika' temasıyla düzenlenecek Konferans kapsamında büyükelçilerimiz, bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirecek, ayrıca kurumsal konuları ele alacaklardır" denildi.