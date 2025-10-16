Afet ve Acil Durumlar İçin 16 Bakanlıkta Daire Başkanlıkları Kurulacak

AFET ve acil durumlarda iş ve işlemlerin koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere Milli Savunma Bakanlığı hariç 16 bakanlıkta, Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlıkları kurulacak.

Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkındaki 1 no'lu Kararname'de değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Hazine ve Maliye, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları bünyesinde Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlıkları kurulacak.

BAŞKANLIKLARIN GÖREVLERİ

Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlıkları; afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş haline ilişkin mevzuat kapsamındaki iş ve işlemlerin diğer hizmet birimleri ile koordineli olarak yerine getirilmesini sağlayacak. Afet ve acil durumlara ilişkin olarak bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde temsil edecek. Afet ve acil durumlarda, ilgili mevzuat çerçevesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca talep edilen imkan ve kabiliyetlerin yönlendirilmesi ile bakanlığın sorumluluğundaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlayacak. Cumhurbaşkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerine gerekli bilgi akışını sağlayacak.