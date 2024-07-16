Üye Girişi
Haberler

AK Parti Aydın Milletvekillerinin 15 Temmuz etkinliklerine katılmaması dikkat çekti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Programa AK Parti Aydın Milletvekillerinin katılmaması ise dikkat çekti. Programa sadece CHP'li Evrim Karakoz katıldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü gün boyu düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Protokol üyelerinin yanı sıra vatandaşların da ilgi gösterdiği programa AK Parti Aydın Milletvekillerinin katılmaması dikkat çekti. Programa sadece CHP'li Evrim Karakoz katıldı.

Demokrasi şehri Aydın'da hain darbe girişimim 8. Yılı dolayışla çeşitli programlar düzenlendi. Sabah saatlerinde Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan tören, Tellidede ve Kemer Mezarlığı'nda şehitliklerin ziyareti ile devam etti. Aydın Valisi Yakup Canbolat ve beraberindeki heyet daha sonra Efeler İlçe Merkezi'ndeki kavşakta bulunan Şehitlik Abidesi'ne ve Meydan'da bulunan Çanakkale Şehitleri Abidesi'ne karanfil bıraktı. Program çerçevesinde öğlen namazından sonra ise Bey Cami'nde şehitlerin ruhuna mevlit okutulup lokma hayrı yapıldı. Akşama kadar devam eden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri gece Kent Meydanı'ndaki temsili demokrasi nöbeti ile sona erdi.

"AK Partili Milletvekillerinin yeri boş kaldı"

Başta çelenk sunumu ve diğer etkinlikler olmak üzere sabahtan gece yarısına kadar devam 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde AK Parti Aydın Milletvekillerine yer ayrılmasına rağmen vekillerin yeri boş kaldı. Birçok vatandaş böylesine önemli bir günde programların hiç birine AK Parti Aydın Milletvekillerinin katılmamasını şaşkınlıkla karşıladı.

Programa katılan tek isim CHP'nin Aydın Milletvekili Evrim Karakoz oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Demokrasi 15 Temmuz AK Parti Aydın Politika Haberler

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

 Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

 Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler

Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler

Bakmadan Geçme

Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? Yurt dışı çıkış harcı nereden alınır? Emekli maaşı 12 bin TL mi oldu? Emekli maaşı kaç TL, ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşı açıklandı mı? İŞLETME BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS İşletme taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! CANLI ALTIN KURU | Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 16 Temmuz altın fiyatı! Gram altın kaç lira? HUKUK BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS Hukuk taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! YKS yerleştirme puanı nedir? Ek yerleştirme puanı nedir, nasıl kullanılır? Evde bakım yardımı hesaplara yattı mı? Evde bakım yardımı ne kadar? Antalya'da aylarca işkence gören genç kimdir? Olay ne, nerede oldu? 3. DÖNEM AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ 2024 l AÖL 3. Dönem sınav yerleri açıklandı mı ? YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS Yazılım Mühendisliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS psikoloji taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! ÖN LİSANS NEDİR? Ön Lisans 2 yıllık mı oluyor? 2 yıllık bölümler hangileri? Çocuk Gelişimi Tavan/Taban Puanları 2024 | Devlet ve özel üniversite çocuk gelişimi başarı sıralaması ve kontenjanları arttı mı? 2 ve 4 yıllık bölümler neler? 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite arasındaki farklar neler? 2 yıllık bölümler TYT puanıyla mı alıyor?
ÖSYM'den emsal niteliğinde karar! Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek

ÖSYM'den emsal niteliğinde karar! Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek
title