15 Temmuz Demokrasi Zaferi: Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu FETÖ'nün Kanlı Planını Anlattı

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, FETÖ terör örgütünün kanlı ve sinsi planının 15 Temmuz gecesi meydanlara inerek iradesine ve egemenliğine sahip çıkan milletimizin fedakarlıklarıyla akim bırakıldığını söyledi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut, FETÖ terör örgütünün kanlı ve sinsi planının 15 Temmuz gecesi meydanlara inerek iradesine ve egemenliğine sahip çıkan milletimizin fedakarlıklarıyla akim bırakıldığını söyledi.

Başkonsolos Yakut, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

Bundan tam 7 sene önce 15 Temmuz 2016 günü Türkiye'de hain bir darbe girişim yaşandığını hatırlatan Yakut, bu girişimin faillerinin her ne kadar kendilerini bir sivil toplum oluşumu olarak takdim etse de esasında uluslararası bir terör örgütü, suç ağı ve casusluk şebekesinden başka bir şey olmadığını ifade etti.

Yakut, "Anılan terör örgütü bu menfur darbe girişimini Türk ordusu içine yerleştirdiği unsurları vasıtayla hayata geçirmek istemiştir. Bu kişiler komutanlarından değil FETÖ hiyerarşisi içerisinde sorumlu oldukları örgüt mensuplarından emir almışlardır." diye konuştu.

Başkonsolos Yakut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ unsurları kendi halkına, devlet kurumlarına, halkın iradesinin tecelligahı Büyük Millet Meclisine karşı uçaklarla, tanklarla, helikopterle ve silahlarla saldırmış ve neticede Türkiye'nin bugüne kadar maruz kaldığı en büyük terör saldırısına girişmişlerdir.

Bu kanlı ve sinsi plan o gece meydanlara inerek iradesine ve egemenliğine sahip çıkan milletimizin fedakarlıklarıyla akim bırakılmıştır. Bugün o geceyi canları pahasına bir demokrasi zaferine dönüştüren 251 Türkiye Yüzyılı kahramanını, yani şehitlerimizi ve gazi olan 2 binden fazla vatandaşımızı huzurlarınızda saygı ve rahmetle anıyorum."