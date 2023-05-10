Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da Yenişehir'de düzenlenen mitingde halka hitap etti. Varank, Yüksek Hızlı Tren ve Türkiye'nin Otomobili Projesi hakkında konuşurken, muhalefeti eleştirdi ve 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisine destek istedi.

'14 MAYIS'TAN SONRA DA HİZMET KERVANINA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ'

Seçim bölgesi Bursa'daki çalışmalarını Yenişehir'de sürdüren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, yağmur altında kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Miting alanında dikkatini çeken bir pankartla konuşmasına başlayan Varank, "Güzel bir pankart hazırlamışsınız, 'Ovamızda yetişir dünya kalitesinde biber. Bakanım İznik yolunda Togg'la bir tur gezdiriver.' Şimdi biberin tescilini aldık değil mi başkanım? Evet, tescili alırken de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan aldık ha. Onun için benim bu ilçeye hizmetlerim var. Bu ilçeyi kalkındırmak için hepimizin yaptığı gayretler var. ve inşallah 14 Mayıs'tan sonra da bu hizmet kervanına biz devam etmek istiyoruz" dedi.

Bakan Varank, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisine destek isteyerek, "Gel şu Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında, Türkiye liderinin arkasında, 21 yıldır canını dişine takarak, bu ülke için hizmet eden Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında bir kere daha dur. Şu seçimi atlatalım. Allah'ın izniyle farklı ufuklara beraber yürüyelim dememiz lazım. İkna etmemiz lazım. Ama inşallah bunu başaracağız. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını 14 Mayıs'ta hep beraber aralayacağız" ifadelerini kullandı.

Mehmet İNAN- Mine AK/YENİŞEHİR (Bursa), -