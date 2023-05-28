14 Mayıs seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Batman oy oranları

Kemal Kılıçdaroğlu Batman'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Batman'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Batman oy oranlarını Batman geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik.

Kemal Kılıçdaroğlu Batman'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Batman'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Batman oy oranlarını Batman geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Batman oy oranları! Kılıçdaroğlu Batman'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE BATMAN'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Batman genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 67,57; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 30,95; Sinan Oğan yüzde 1,2 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,29 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN BATMAN'DA KAÇ OY ALDI?

Batman'da yüzde 30,95 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Gercüş ve Sason ilçelerinde üstünlük elde etti.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU BATMAN'DA KAÇ OY ALDI?

Batman'da yüzde 67,57 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu; Merkez, Beşiri, Kozluk ve Hasankeyf ilçelerinde üstünlük sağladı.

SİNAN OĞAN BATMAN'DA KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Batman'da 3.941 oy alarak yüzde 1,2 oranına ulaştı. 14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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