14 Mayıs Mardin seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Mardin oy oranları!

Kemal Kılıçdaroğlu Mardin'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Mardin'de kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Mardin oy oranlarını Mardin geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Mardin Millet İttifakı kaç oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu Mardin'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Mardin'de kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Mardin oy oranlarını Mardin geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Mardin Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE MARDİN'DE KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre Mardin'de genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde %66,11; Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %32,29 ve Sinan Oğan yüzde %1,36 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,24 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN MARDİN'DE KAÇ OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Mardin'de %66,11 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU MARDİN'DE KAÇ OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Mardin'de %32,29 oy aldı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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