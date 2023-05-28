14 Mayıs Manisa seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Manisa oy oranları!

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Manisa'da aldığı oy oranları ve genel seçim sonuçları haberimizde. Manisa Millet İttifakı kaç oy aldı? Detaylar için tıklayın.

Kemal Kılıçdaroğlu Manisa'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Manisa'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Manisa oy oranlarını Manisa geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Manisa Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE MANİSA'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre Manisa'da genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde %47,15; Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %46,08 ve Sinan Oğan yüzde %6,12 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,65 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN MANİSA'DA KAÇ OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Manisa'da %47,15 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU MANİSA'DA KAÇ OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Manisa'da %46,08 oy aldı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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