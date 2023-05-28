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14 Mayıs Manisa seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Manisa oy oranları!

14 Mayıs Manisa seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Manisa oy oranları!

Politika Haberleri

Manisa'da yapılan 14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları belli oldu. İl genelinde Erdoğan %47,15, Kılıçdaroğlu %46,08 oy aldı. Detaylar haberimizde.

Kemal Kılıçdaroğlu Manisa'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Manisa'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Manisa oy oranlarını Manisa geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Manisa Millet İttifakı kaç oy aldı?

Açılan sandık oranına göre Manisa'da genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde %47,15; Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %46,08 ve Sinan Oğan yüzde %6,12 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,65 oy aldı.

14 Mayıs Manisa seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Manisa oy oranları! Kılıçdaroğlu Manisa'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

Recep Tayyip Erdoğan Manisa'da %47,15 oy aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu Manisa'da %46,08 oy aldı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs Manisa Politika Haberler

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